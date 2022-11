Tras ocho ediciones en antena, 'Got Talent' continúa sorprendiendo a sus espectadores. En su entrega del pasado martes, 1 de noviembre, el talent show de Telecinco ofreció una inesperada actuación que está dando mucho que hablar. Risto Mejide dejó aparcado su papel de juez para meterse por unos instantes en la piel de los aspirantes que se suben al escenario del programa.

Después de aparecer detrás del telón, sentado junto a un piano, explicó el motivo por el que había decidido dar el paso: "Llevo muchos años en esto y siempre he pensado que si me subía aquí sería para dar un mensaje".

Acto seguido empezó a hablar sobre la vida de Johann Sebastian Bach, que tras volver de un viaje en 1720 descubrió que su mujer había muerto: "Algo pasa en menos de 17 meses para que aparezca otra vez en sociedad, casado felizmente con una persona a la que prácticamente dobla la edad".

"En esa época es cuando compone el Clave bien temperado. Lo que no se supo hasta 2011 es que la obra la compuso ella. La distancia entre él y ella es de 16 años, que son exactamente las notas que hay entre este Do y este Mi. Dos notas separadas que alguien decidió unir para siempre a través de la mayor obra de todos los tiempos", añadió mientras empezaba a tocar la mencionada obra.

"Aparte de mostrar que se puede tocar en todas las modalidades, lo que hizo Anna Magdalena Bach fue recordarnos que cuando uno ama, aunque se equivoque, da igual la distancia que haya entre esas dos notas", finalizó Risto ante la emoción de sus compañeros y los aplausos del público. Cabe recordar que la actuación se grabó hace meses, antes de que se hiciera pública la ruptura del publicista y Laura Escanes.

"¿Estás viendo mis lágrimas? Por verte encima del escenario con el piano, llevaba años diciéndotelo. Estoy muy emocionada y muy feliz, te quiero", le dijo Edurne a Risto tras la actuación. Paula Echevarría le dio las gracias "por regalarnos este momento", mientras que Dani Martínez puso el toque cómico: "Te voy a decir algo que me ha gustado y algo que no. Me ha gustado que no ha habido gritos ni brilli brilli, lo que no me ha gustado es que en muchas cosas tienes muchísimo más talento que yo".