Uno de los invitados más habituales de 'El Hormiguero' es Miguel Ángel Revilla. El presidente de Cantabria regresó al programa de Antena 3 este miércoles para analizar la actualidad nacional e internacional con Pablo Motos, como tantas veces ha hecho en los últimos años. Durante la entrevista, el político quiso contar su última conversación con el rey Felipe VI.

Esa misma mañana, Revilla coincidió con el monarca en el desfile del 12 de octubre, en el que ambos se intercambiaron unas palabras durante el pasamanos. La escena sorprendió, ya que no es habitual que se hable en ese momento.

Preguntado por el asunto, el cántabro rechazó la versión que se había comentado sobre una posible reprimenda de Felipe por sus críticas al rey emérito: "La gente me preguntaba por qué me ha parado el rey, pensando que me ha parado por meterme con el padre y tengo que decir que jamás me ha dicho nada. Es suficientemente inteligente para no meterse con mi libertad de expresión. En el pasamanos la consigna es que no te pares, pero él me preguntó si me pasaba algo porque me veía más delgado que la última vez y yo le he contestado que no, que estoy bien", confesó antes de seguir con la entrevista.