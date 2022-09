Mostrarse tal y como eres en una primera cita es muy fácil para algunas personas, que no dudan en sincerarse sobre asuntos íntimos. Esto lo saben muy bien en 'First Dates', donde varios solteros sorprenden por su manera de afrontar su paso por el programa. Esto ocurrió en una cita reciente del formato de Cuatro, en la que uno de los participantes destacó por su sinceridad a la hora de hablar del terreno sexual.

Saxa, un ucraniano que vive en España, acudió al espacio de citas con las ideas claras de la chica que estaba buscando y definiéndose como un "guaperas". Susy, por su parte, también venía abierta al amor y a dar riendo suelta a la pasión, sobre todo si encajaba con la persona que le presentó el programa.

El hombre, desde el primer momento admitió ser muy sexual y se sinceró sobre el tipo de mujer que buscaba: "Soy muy activo, dominante y me gustan sumisas". Además, se atrevió a reconocer sus prácticas sexuales favoritas y lo que más le atrae: "La lencería, unos tacones y que me chupen el pezón. Me pone una cosa mala".

Susy encajaba en el prototipo de chica que buscaba el chico y desde el primer momento se mostró muy contenta con la sintonía que se noataba con el soltero. Tanto es así que no tardaron en evidenciar su atracción física: "Le gusto a ella y a toda España", sorprendió diciendo él. Después, los dos reconocieron que querían seguir conociéndose tras su paso por el formato dela amor de Mediaset en una segunda cita.