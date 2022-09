Belén Esteban ha regresado este lunes al plató de 'Sálvame' después de estar varios meses de baja al romperse la tibia y el peroné. Su reincorporación se produce días después de que las redes sociales hayan recordado una gran pelea que protagonizó con Kiko Hernández de hace 10 años en la que se hicieron muchos reproches.

"No vamos a hablar de salud, guapa, porque si lo hacemos podemos hacerlo de todos los problemas. Empieza", dijo Kiko Hernández tras dirigirse de la mesa a la antigua barra del plató. "Habla. Yo te he hecho una pregunta y tú te has ido a un tema que no he nombrado. Dilo. Di las enfermedades. Por ahora diabética", le contestó Belén Esteban, sentada junto a Toño Sanchís.

Hoy se cumplen 10 años de esta épica pelea entre Kiko Hernández y Belén Esteban en #Sálvame. pic.twitter.com/EMcizY0TM9 — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) 3 de septiembre de 2022

La discusión prosiguió con Kiko Hernández asegurándole a Belén Esteban que en el momento se sentase en un plató para hablar de su "vida, obra y milagros" le podía decir lo que quiera: "Mientras tanto, calladita".

"Me callo cuando me salga del mismísimo potorro. ¿Vale?", le contestó enfurecida aquella Belén Esteban. "Ten mucho cuidado, hija mía. No hables de enfermedad", le contestó Hernández a la colaboradora, que siguió lanzándole reproches: "Qué si tienes narices, que hables".