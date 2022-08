El restaurante de 'First dates' recibió la visita de Magnolia y René, una pareja que coincidió en varias cosas, pero sobre todo en una: ambos buscaban encontrar a una persona culta en el restaurante del programa de Cuatro. Los dos se confesaban amantes de la lectura y son de la poesía, por lo que congeniaron a la perfección.

A Magnolia le ha gustado René físicamente, aunque sí que le haría algún cambio estético, como cortarle la coleta. A él le ha parecido toda una señora y no ha dudado en confesarle cuál ha sido su primera impresión sobre ella: “Me pareces una mujer en el más amplio sentido de la palabra. No sé si podremos o no podremos quedar en otra ocasión, pero a mí, sinceramente, me gustaría”, explicaba él.

Sin embargo, pese a la cita idílica que han tenido, ha habido un momento en el que se ha producido un choque entre ellos. Un momento de tensión que ha llegado cuando tocaba pagar la cuenta para salir del restaurante de Carlos Sobera. “Cada uno pagamos lo nuestro”, decía René. “A medias, no. Las medias no me las pongo desde hace mucho tiempo”, decía ella. “Tienes que invitar, porque un señor invita. Yo a medias, no. No me da la gana”, se quejaba ella.

“Invita el señor, porque en una primera cita invita el señor y, si yo quiero invitarle en otro sitio, lo hago”, decía la comensal a las cámaras. Tras la tensión, ella acababa saliéndose con la suya: “El señor invita”, decía Magnolia. “En este momento, no tengo ninguna crítica que hacerle”, decía tras terminar satisfecha con la cena pagada.