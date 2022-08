Mitele Plus ha anunciado este martes cuatro nuevos nombres que se incorporan a la lista oficial de concursantes de 'Pesadilla en El Paraíso'. El programa especial 'Rumbo a El Paraíso', presentado por Lara Álvarez, ha revelado de golpe la participación de Dani García, Nadia Jémez, Israel Arroyo y Marina Ruiz, cuyo fichaje ya se había filtrado la semana pasada.

Dani García proviene de la cantera de 'Mujeres y hombres y viceversa', programa que más adelante le abriría las puertas de 'La isla de las tentaciones'. El joven participó como tentador en la segunda edición del reality y consiguió conquistar a Marta Peñate. También pasó por el pisito de 'Solos' con Bea Retamal, con quien también mantuvo una relación.

Una de las concursantes más desconocidas por el gran público es Nadia Jémez, influencer e hija del exfutbolista y entrenador de fútbol (la pasada temporada estuvo al frente de la UD Ibiza) Paco Jémez. A día de hoy, esta coruñesa acumula más de 197.000 seguidores en Instagram, mientras que en TikTok la siguen cerca de 122.000 usuarios. "Mi objetivo es darme a conocer a aquellas personas que no me conocen o que me conocen por el nombre de mi padre", confiesa la gallega.

También se pondrá el traje de granjero Israel Arroyo, más conocido como "el vidente de los famosos". En el especial 'Rumbo al Paraíso', recuerda que se hizo famoso por su "amiga" Cristina Tárrega: "Fue la primera persona a la que le predije algo. El boca a boca hizo que me llamarán unos y otros". Luis Fonsi, Jorge Javier Vázquez, Enrique Iglesias o Chábeli Iglesias son algunas de las celebrities con las que ha trabajado. Según afirma, también le hizo una consulta a Margaret Thatcher y se quedó "muy impresionada".

Por su parte, Marina Ruiz debutó en 2015 como pretendienta de Lucas Ablático en el desaparecido 'MYHYV', donde regresó años más tarde para protagonizar su propio trono y también para pretender a Alberto Santana. Recientemente se ha dejado ver por 'Supervivientes 2022' como defensora de Tania Medina.

Con estas cuatro incorporaciones, ya son 14 los concursantes oficiales de 'Pesadilla en El Paraíso': Pipi Estrada, Omar Sánchez, Gloria Camila Ortega, Víctor Janeiro, Alyson Eckmann, Marco Ferri, Daniela Requena, Steisy, Mónica Hoyos y Juan Alfonso Milán, estos dos últimos adelantados en exclusiva por YOTELE.