Ana Luque acudió el pasado viernes a 'El programa del verano' para hablar de su paso por 'Supervivientes' y de la relación que mantiene actualmente con Olga Moreno. La recién llegada de Honduras aseguró que "las cosas ahora mismo están en stand by, no tenemos una comunicación fluida", dando a entender que su relación ya no es lo que era.

La exsuperviviente expresó su decepción con la nula defensa que Moreno ha hecho de ella: "Si se hubiera hecho un poquito más, seguramente con su apoyo, porque ella es muy querida en España, pues...". De este modo, Luque dejó entrever que una defensa de Olga podría haberla beneficiado. Durante su entrevista, el programa también quiso preguntarle por las declaraciones que hizo a una revista en las que aseguraba que lamentaba el trato recibido por Moreno, a pesar de que ella siempre había sacado la cara por su amiga. Este hecho no gustó demasiado a Ana, que se mostró visiblemente molesta y remarcó que en esa entrevista habló de muchos otros temas. Patricia Pardo, presentadora del programa, intentó hacerle ver que esas declaraciones concretas eran las que más interés mediático generaban. Sin embargo, ex superviviente no se tomó eso muy bien y quiso reivindicarse como persona con entidad propia: "He ido a la isla por ser Ana Luque, no por ser amiga de Olga". En este momento, intervino Isabel Rábago para recordarle que "se te conoce por ser la amiga de Olga Moreno, la persona que la defendió".