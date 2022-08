Toñi Moreno fue una de las caras más vistas de la televisión este fin de semana por la entrevista a Anabel Pantoja y Omar Sánchez en Telecinco. 'Déjate Querer' reunió a la expareja para reflexionar sobre su separación y el paso de la sobrina de Isabel Pantoja por Honduras. Pocas horas después, la presentadora quiso compartir sus sensaciones sobre lo que ocurrió en la grabación y lo que no se vio en la entrega, líder del día.

En una conexión con Frank Blanco en 'Ya es verano', la andaluza reconoció que fue una tarde complicada. Moreno se sinceró sobre aquello que ella sintió durante la grabación: "Me daba mucha pena, porque Anabel, si pudiera elegir, ella no le hubiera hecho daño a Omar. Me dio pena verles sufrir. El desamor es muy jodido".

La presentadora reconoció lo que ocurrió una vez acabó el rodaje: "Anabel se fue hecha polvo porque él le decía que no podía ser su amigo". "Creo que los dos iban mentalizados para no dar una imagen fea. Creo que Omar ha sabido perdonar cosas que le han hecho daño y creo, sinceramente, que quiere lo mejor para ella. La entrevista ha impactado tanto porque había mucha verdad", confesó dejando claro qué opina al respecto.