'Viva la vida' se despidió este fin de semana de los espectadores de Telecinco. El programa, que dedicó buena parte de sus contenidos a 'Supervivientes' y a la supuesta crisis de Ana María Aldón con su marido, José Ortega Cano, también emitió una entrevista con Fabiola Martínez. En una charla con José Antonio Avilés, habló sobre la relación que mantiene actualmente con Bertín Osborne.

"Es el padre de mis hijos. Durante casi 20 años de relación se siembran muchas cosas y nosotros hemos sembrado mucho cariño", admitió Fabiola, que se separó del presentador a principios de 2021. No obstante, quiso dejar claro que actualmente no mantienen una relación de amistad: "Mis amigos a lo mejor están en el día a día, eso no lo hago con Bertín. No le escribo para saber cómo ha amanecido".

Además, también aprovechó para aclarar unas declaraciones en las que afirmó sentirse "la mujer de". "Nunca fue porque así me lo hiciera sentir la gente, es porque yo asumí un rol que en su momento pensé que era el mejor para los dos", explicó.

Por otro lado, comentó que llegó a la vida de una persona "que ya tenía una vida hecha". "Nos llevamos muchos años de diferencia. Él ya tenía familia, yo no... Eran muchas cosas. Lo más fácil era que yo me acoplara a su vida. Él jamás me dijo que no hiciera una cosa u otra. Yo asumí que ese era mi rol y me equivoqué", admitió.

En cuanto al papel de Bertín como padre, Fabiola solo tuvo buenas palabras: "Se le cae la baba con sus hijos". "Hay veces que tengo que hacer yo de poli malo, es muy permisivo y le encanta ser el bueno", apuntó entre risas: "Pero siempre nos ponemos de acuerdo. A él no le pega ser estricto".