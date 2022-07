Jorge Javier Vázquez lo tiene claro: no piensa perderse la final de 'Supervivientes 2022'. El presentador tendrá que estar de baja dos semanas debido a las secuelas que sufre tras superar el covid, pero su intención es estar presente en plató durante la noche decisiva del concurso. Cabe recordar que el año pasado no pudo estar debido a que Telecinco emitió la final en viernes, una noche que ya tenía reservada por otros compromisos profesionales en el teatro.

Aunque todo apunta a que Olga Moreno ha vetado a Jorge Javier, ya que solo aparece para defender a su amiga Ana Luque en las galas que él no presenta, el conductor del reality no accederá a perderse la final por no coincidir con ella. Así lo ha dejado claro en un mensaje que ha escrito en su perfil oficial de Twitter.

"He pensado que si no me he recuperado para la final de 'Supervivientes' al menos me dejen, de manera excepcional, entregar el cheque al ganador/a. Porque estar, estaré. Que no os quepa la menor", ha dejado caer Jorge Javier, lanzando una clara indirecta a la expareja de Antonio David Flores, que a priori sería la encargada de otorgar el premio como ganadora de la pasada edición.

He pensado que si no me he recuperado para la final de @Supervivientes al menos me dejen, de manera excepcional, entregar el cheque al ganador/a. Porque estar, estaré. Que no os quepa la menor. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 12 de julio de 2022

De esta forma, el también presentador de 'Sálvame' demuestra que no tiene ningún miedo de encontrarse con Olga en el plató de 'Supervivientes'. Ahora solo falta por ver si ella está dispuesta a dar la cara o si, por el contrario, preferirá seguir evitando su encuentro con el rostro estrella de Mediaset.