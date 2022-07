Jordi González es uno de los rostros más reconocidos de la televisión y, en concreto, de Mediaset. Sin embargo, el presentador lleva una larga temporada alejado de los platós porque él mismo decidió tomarse un año sabático tras presentar 'Secret Story: la casa de los secretos', tal y como explicó en su cuenta de Twitter: "Lo deseaba desde hace tiempo. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien".

Ahora, el comunicador ha reaparecido en 'El circ', el programa que presenta Frank Blanco en 8tv, para hacer balance de todos estos meses de descanso y analizar su futuro en la televisión. En la entrevista dejaba claro que entre sus planes no se encuentra volver a ponerse al frente de un reality show, que salvo contadas excepciones, son precisamente los formatos que le ha encargado la cadena durante los últimos años.

Al ser preguntado por una posible retirada, González fue claro: "Muchas veces nos hemos encontrado en casa que un grifo está abierto y va saliendo agua, pero no te das cuenta de que está saliendo agua hasta que alguien lo cierra". "Justamente me ha pasado eso, han cerrado el grifo", apuntó.

Una situación que, lejos de preocuparle, le ha servido para darse cuenta de que está "mejor" así. "Hay momentos que necesitas ruido. Imagínate una playa muda, con olas que no hacen ruido, sería terrible. Pero cuando quieres paz y tranquilidad y la tienes, se está mucho mejor que cuando lo intentas en un trabajo muy estresante y quema mucho", explicó.

En este sentido, comentó que volverá al trabajo en enero "si me llega un proyecto diferente a lo que he hecho hasta ahora". Por tanto, no estaría dispuesto a seguir ejerciendo como maestro de ceremonias en realities como 'Supervivientes' o 'Secret Story'.