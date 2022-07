La crítica de Monegal: Inspirándose en ‘Polònia’, Puigdemont elige a Trias

El caudal de grabaciones del excomisario Villarejo no deja de fluir. Ahora han salido unas que reviven aquella jugada que hace ocho años atrás las cloacas políticas y policiales le hicieron al entonces alcalde de Barcelona Xavier Trias. Se inventaron una cuenta con dinero en Suiza, que no existía. Este nuevo recordatorio de aquella tropelía que ocurrió en 2014 -2015 ha colocado a Trias en posición de noticia, y de víctima, y ha sido protagonista esta mañana en TV-3, en ‘Els matins’, ‘Planta Baixa’ y ‘TN migdia’.

En ‘Els matins’ el siempre punzante Antonio Baños le ha preguntado directamente si, visto lo visto, se va a presentar de nuevo a las elecciónes como alcaldable de JxCat. Y Trias ha dicho que primero se irá de vacaciones 45 días, y luego se sentará a hablarlo con el partido. Y ha añadido acerca del martirologio reputacional sufrido: «Me señalaron como corrupto. Me ‘mataron’. Hay gente que se aprovechó. La imagen de la señora Colau diciendo que hay que barrar el paso a los corruptos... ¡Eso fue así!». O sea que no solo no ha negado que se vaya a presentar, sino que le ha mandado recado a Ada Colau insinuando que ganó la alcaldía de manera turbia.

En el ‘TN migdia’ insistían: "Trias no cierra la puerta a volver a competir con Colau por la alcaldía". ¡Ah! Es una situación interesante la de Trias. Partir como víctima de las cloacas –lo ha sido, es indiscutible– puede ser un plus decisivo a su favor. Y dado que en JxCat no se mueve un hilo que no haya sido tejido en la rueca de Waterloo, no cabe duda: Puigdemont ha visto la jugada y ha elegido a Trias, como ya adelantaron en ‘Polònia’ en aquel ‘sketch’ que escenificaron el pasado 12 de mayo.

Apareció Puigdemont (versión Queco Novell) diciendo que quería sangre nueva para la alcaldía, alguien que pudiera rejuvenecer la ciudad con energía. Y analizando analizando llegó a esta conclusión: "Ernest Maragall tiene 80 años, por lo tanto Xavier Trias, con 75, ¡es un niño!". Y Trias (Pep Plaza), que estaba a su lado, comenzó a dibujar sobre mapa su nueva Barcelona con mucha alegría: las calles con ‘r’ serán suprimidas, todas se llamarán Diagonal, que tiene una pronunciación muy fluida.

¡Ahh! ‘Polònia’ es un programa ideal para la inspiración política. Al concluir los ‘gags’ preguntaron: "Si Trias falla, ¿quién sería el sustituto?". Y entonces nos enfocaron a Artur Mas en los jardines del Palau Robert, dando de comer a las palomas, aburrido.