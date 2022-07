Jorge Javier Vázquez tendrá que estar un tiempo apartado de la televisión. El presentador estrella de Mediaset, que regresó a Telecinco el pasado 6 de julio tras varios días de ausencia al dar positivo en covid, tendrá que cogerse de nuevo la baja debido a las secuelas que le ha dejado la enfermedad en su voz.

Durante la tarde de este lunes no apareció en el plató de 'Sálvame' y fue María Patiño quien tomó las riendas del espacio, que logró mejorar sus audiencias con la visita de Kiko Matamoros. No obstante, quiso entrar en directo por teléfono para explicar ante la audiencia y sus compañeros el motivo de su ausencia.

"Únicamente quiero contar que he ido esta tarde al especialista. Tengo una voz tremenda y no me acabo de recuperar. Voy a tener que estar fuera como mínimo dos semanas porque tengo laringitis post covid que me impide hablar y trabajar", comentó con la voz completamente afónica.

Jorge Javier afirmó que va a estar dos semanas "recluido" para poder recuperarse por completo: "Tengo que tener reposo absoluto de la voz". "Los últimos programas me costaba hacerlos y tengo que parar inevitablemente. Estoy perfectamente, pero es una de las secuelas y no me recupero. Paciencia, por lo demás todo bien", añadió para tranquilizar a Patiño, que prometió "cuidar del chiringuito".

La COVID, esa que no me había llegado hasta ahora, pero me llegó hace unas semanas y llegó fuertecita. Muchos oísteis mi voz: laringitis post COVID. Otras dos semanas fuera de servicio. ¡Nos vemos a la vuelta! — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 11 de julio de 2022

A última hora de la tarde, el también presentador de 'Supervivientes' escribió un mensaje en su cuenta de Twitter: "La covid, esa que no me había llegado hasta ahora, pero me llegó hace unas semanas y llegó fuertecita. Muchos oísteis mi voz: laringitis post covid. Otras dos semanas fuera de servicio. ¡Nos vemos a la vuelta!".