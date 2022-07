'Sálvame Mediafest' se convierte el miércoles por la noche en 'La Noche Drag'. Con motivo de la celebración del Orgullo, el programa, que cumple ya tres semanas en el prime time, va a transformar a sus colaboradores en drag queens y este martes la cuenta oficial de Mediaset ha desvelado cuál será el nombre drag de sus participantes.

Los colaboradores dejarán de lado sus identidades y se convertirán en auténticas reinas: Marta López será Lagarta López, Terelu Campos será Terele Mambos, Víctor Sandoval se convertirá en Dramática Sandoval, Carmen Borrego en Carmen Morreo, Alonso Caparrós será Caparrós A Banda, Carmen Alcayde se convertirá en Mamen Alaire, Antonio Montero será Demonia Mortero, mientras que Rafa Mora se transformará Rifirrafa Mora. Laura Fa será Locura Fa, Miguel Frigenti será Miguelín Fraganti, José Antonio Canales será Pepi Antonia Anales, Rocío Carrasco hará de Rocío Tarrastro y Manuel Zamorano será Samanta Zamorana.

'La Noche Drag' se celebrará envuelta en cierta polémica por la participación de las drags. Gad Yola, una de las supuestas invitadas a la gala, se quejó públicamente en redes sociales de que había declinado actuar debido a que su participación no era remunerada y a que no quería cantar junto a dos colaboradores.

"Pues me contactaron del Sálvame para ir a trabajar GRATIS para maquillar y vestir a uno de sus colaboradores", comenzaba diciendo en un tuit. "Acepto por pura exposición, me pasaron la lista de posibles colaboradores a los que draguear y dije que me da daba igual excepto a DOS colaboradores, porque no empatizo ideológicamente con ellos, han demostrado que son carcas de derechas y otro un machito, y desde que les dije eso dejaron de contactarme...", añadía.

Mediaset ha asegurado que estas afirmaciones son falsas, sin embargo, a Gad Yola se le han sumado otras drag queens que señalan que tampoco han querido participar debido a que no les pagaban.