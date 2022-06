'El Hormiguero' ha vivido uno de sus momentos más tensos y surrealistas al intentar regalar los 6.000 euros de la tarjeta Openbank. El programa ha llamado a un número al azar, como hace cada vez que intenta regalar la tarjeta, pero una de las espectadoras que ha recibido la llamada ha hecho unas declaraciones inesperadas.

Cuando la mujer ha descolgado el teléfono, Omar Montes le ha pedido que pusiera Antena 3: "Le vamos a dar un regalito ahora mismo...que se va a ir de vacaciones con su marido", le dijo el cantante inocentemente. Lo que no conocían ni él ni Pablo Motos era la situación en la que se encontraba la mujer.

"¿Con mi marido? No, porque lo tendré que sacar del cementerio si me tengo que ir con él", respondió la señora. En ese momento, Motos trató de ocultar su risa mientras le pedía que no les colgase el teléfono.

"No metas a gente de la familia. Tú dirígete solo a la persona, los 6.000 euros deberían ser para esta señora", le pidió el presentador a su invitado. Sin embargo, la mujer optó por colgar el teléfono, perdiendo el dinero que había ganado. A pesar de intentar regalar el dinero con alguna llamada más, los esfuerzos fueron en vano y nadie se llevó la tarjeta.