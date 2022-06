Cinco cosas que hay que saber sobre Jordi Hurtado, el 'inmortal' de la tele que cumple 65 años

Jordi Hurtado es el presentador del concurso más veterano de la televisión española, 'Saber y ganar', que el pasado 17 de febrero llegó a los 25 años ininterrumpidos de emisión en La 2. Este jueves 16 de junio está de nuevo de celebración: cumple 65 años. Pero él ha tranquilizado a la audiencia del programa dándoles una exclusiva en un divertido vídeo: no se piensa jubilar. Hasta una de las participantes del concurso, Carmen, le ha gastado una broma esta semana referente a su edad.

⏳ ¿A que va a resultar que nuestro querido Jordi Hurtado no es el único que tiene un pacto con el tiempo? #SaberYGanar pic.twitter.com/fpCsfrjrFm — La 2 (@la2_tve) 13 de junio de 2022

Desde el plató de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en el que se graba el programa, Hurtado ha puesto a prueba el nivel cultural de participantes y espectadores día tras día, sin olvidar hacer gala de su sentido del humor y atreviéndose incluso a improvisar un rap si la ocasión lo merecía. Puede que lleven más de dos décadas viéndole imperturbable en su pantalla (recordemos que los chascarrillos sobre su supuesta inmortalidad y los chistes sobre si en realidad es un holograma o un robot han dado pie a muchos 'memes' y bromas), pero seguro que hay algunos datos de su vida que se les habían pasado por alto. Aquí repasamos cinco curiosidades sobre el 'maestro' de los concursos en España.

Primo de Jordi Évole

Aunque nació en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) el 16 de junio de 1957, es hijo de inmigrantes andaluces y extremeños que llegaron a Catalunya en los años 50. Por parte paterna tiene un lejano parentesco con otro conocido personaje televisivo, Jordi Évole: son primos segundos, ya que el abuelo del expresentador de 'Salvados' y el padre de Hurtado eran primos hermanos y se criaron en Extremadura, en el pueblo de Garrovillas de Alconétar. "Hemos ido mucho a casa de los Évole en Cornellà y tengo un gran cariño a sus padres", ha confesado en alguna ocasión este patiarca de familia numerosa, ya que tiene tres hijos con su mujer, Rosa Palau, que es también su mánager.

Una carrera ligada a Sergi Schaaff

El realizador Sergi Schaaff, que está detrás de 'Saber y ganar', fue también el artífice de 'Si lo sé no vengo', el programa con el que Hurtado debutó en televisión en 1985 junto a Virginia Mataix. Allí coincidió también con Juanjo Cardenal, la 'voz' del longevo concurso de La 2 que se jubiló hace menos de un año. Con Schaaff (creador de formatos como 'El tiempo es oro', 'La luna' y 'La ruta Quetzal') trabajó después en la versión catalana de '3x4', que luego presentaría Julia Otero, así que sus carreras llevan ligadas de 30 años.

Experiencia en la farándula

Jordi Hurtado no solo ha trabajado en televisión como presentador, sino que también ha sorprendido a la audiencia haciendo 'cameos' de forma esporádica en series como 'El Ministerio del Tiempo' (en 2015 y 2016 apareció como uno de los funcionarios del tiempo) y 'La peluquería' y en anuncios televisivos en los que habitualmente sacaba punta de las bromas sobre que no envejecía, a lo Dorian Gray. Otra faceta menos conocida es como actor de doblaje: entre los años 1995 y 1997 puso la voz al ingenuo Epi de 'Barrio Sésamo' y antes había doblado varias series de animación y al actor Jerry Lewis. "Hacer de actor es solo un complemento, nunca he pensado dedicarme a ello. Lo de aprenderse el guion es dificilísimo", asegura. Lo dice él, que para grabar 'Saber y ganar' solo cuenta con las preguntas que le ha preparado el equipo y el resto lo improvisa sobre la marcha.

Fiel a TVE

Si obviamos su pasado en las ondas ('La radio al sol', 'Lo toma o lo deja' y 'La alegría de la casa', en la Cadena SER), la carrera de Hurtado ha estado ligada exclusivamente a TVE, así que es una de sus caras más veteranas (como si fuera la versión femenina de otra de las 'inmortales' de la cadena, Ana Blanco). Programas como 'La liga del millón' (dentro de 'Estudio estadio'), 'Pictionary', 'Carros de fuego' '¿Cómo lo hacen?' (junto a la periodista Almudena Ariza) y 'Memòries de la tele' forman parte de su currículum. La empresa, además, no se podrá quejar: solo ha estado de baja una vez, en mayo de 2016, por una pequeña intervención por una afonía. Le sustituyó Luis Larrodera. ¿Su secreto para mantenerse en plena forma para el programa? "Comer mucha frutas y frutos secos para prevenir la afonía. Tomar manzanillas, miel y limón y bebidas calientes para que no falle la voz... y el chocolate negro con 85% de cacao", confiesa. Tampoco pierde una ocasión para salir a pasear por la montaña, una de sus pasiones. "Me gusta caminar, que me toque el sol y respirar aire puro, porque me paso muchas horas en el plató", explica.

Fobia a la sangre

Aunque de pequeño decía que quería ser médico, pronto se dio cuenta de que cuando veía una gota de sangre se mareaba, así que su sueño se concentró en convertirse en locutor y presentador. Su trabajo es tan vocacional que cuando le preguntas qué le gustaría haber sido si no trabajara en la pequeña pantalla, lo tiene claro: "Dedicarme a la radio y la tele". No había plan B.