Vuelve ‘La voz kids’ a la parrilla de Antena 3 con nuevos pequeños talentos que buscarán hacerse con el triunfo y también con dos nuevos ‘coaches’, los cantantes Aitana Ocaña y Sebastián Yatra, que llegan al concurso musical para unirse a los veteranos David Bisbal y Pablo López. Al frente, como maestra de ceremonias, de nuevo Eva González, con Juanra Bonet (el presentador de ‘¡Boom!’ y ‘¿Quién quiere ser millonario?’) en el ‘backstage’.

Las audiciones, la primera parte del concurso, en la que los ‘coaches’ formarán sus equipos, de esta séptima temporada (la tercera en Atresmedia) comienzan este viernes, 27 (22.00 horas) en Antena 3. Un estreno contra el que Telecinco lanza sus municiones en forma de entrevista, la primera, de Olga Moreno, la tertuliana ex de Antonio David Flores, que acude al espacio de Toñi Moreno ‘Déjate querer’ (T-5, 23.00 horas).

La misma mecánica

La mecánica del concurso musical no ha cambiado, porque ha demostrado funcionar. Lo que muestra el hecho de que lograra en la pasada edición una media del 20,8% de cuota de pantalla y 2,2 millones de telespectadores. Con lo que tras las audiciones (en las que habrá la posibilidad de bloquear a un ‘coach’ para que no se quede al aspirante) se sucederán las batallas (con los típicos robos de concursantes del equipo de otro ‘coach’), los asaltos (donde quedarán dos concursantes por equipo) y luego la gran final: de la semifinal saldrán tres concursantes que lucharán por el título de ganador.

Como novedad está este año el Camp, un campamento que se ha montado en los exteriores del recinto de Antena, 3, en el que los pequeños comparten momentos entre ellos y con los ‘coaches’ y resto de equipo. “Los niños siempre dicen que ‘La voz kids’ es el mejor campamento en el que han estado. Y así nació. Se han hecho muchas actividades relacionadas con la música para que se pudieran conocer. Cada equipo tenía un color, un himno… Incluso Aitana ha hecho pulseritas”, explica Encarna Pardo, directora ejecutiva de Entretenimiento de Boomerang TV. la productora.

Los veteranos Bisbal y López

De David Bisbal Y Pablo López, que repiten como ‘coaches’ (aunque este último en las ediciones de adultos), Eva González, presentadora de todas las versiones de ‘La voz’ en Antena 3, valora cómo se entregan en esta edición infantil: “David es todo un clásico, un imprescindible. Nos ha hecho disfrutar muchísimo con lo cariñoso y familiar que es. Y de Pablo, después de años trabajando, he vuelto a descubrir a un Pablo más gamberro, que juega más, que se ha dejado llevar, un poco más niño”...

López lo confirma: “Siempre he tenido muy buenas experiencias en la comunicación que se crea, pero sobre todo este año es muy en paz. Y es increíble cómo se expresan los niños, son como una apisonadora de honestidad. Es una experiencia sociológicamente maravillosa”.

Las incorporaciones

Aunque hablando de apisonadoras, es Sebastián Yatra quien se lleva esta calificación. “Los ‘coaches’ son más niños que los anteriores. Sobre todo Sebastián Yatra, que de pronto desaparecía y me lo trastocaba todo”, relata la presentadora. “Ha hecho locuras muy divertidas y los niños disfrutaban mucho”, señala. El cantante no lo niega: “Yo no lo he vivido como un programa de televisión, sino como una reunión de amigos. El plató es la sala de casa. Y es que en este programa hay mucha verdad. Y eso pasa cuando las energías van en la misma dirección”, explica el cantante de ‘Tacones rojos”.

Aitana es la preferida de los niños, aunque luego no todos se vayan a su equipo: “Aitana ha sido un descubrimiento por su dulzura, su simpatía y su inocencia. Y ha cantando hasta la sociedad. Un niño igual no se iba con ella, pero le pedía cantar”, cuenta González. “Me pasó más de una vez, pero cómo voy a decirle a un niño que no”, admite la ‘extriunfita”, que relata que es su primera experiencia como ‘coach’ (la pasada edición fue asesora de David Bisbal”. “No sabía qué iba a aportarles. Y es confianza, porque lo que les pasa a ellos me pasó a mí”, sostiene.

Confesiones de Aitana

En cuanto al difícil trago de decirles a los niños que no eran elegidos ha resultado ser más fácil de lo que creía: “Venía preocupada porque si a mí me cuesta decir no a cosas, imagínate a un niño. Pero si lloraban era de emoción. Les daba igual y así fue fácil”. La cantante catalana admite que para ella, que participó hace cuatro años en ‘OT’, no lo fue tanto recibir la sentencia del jurado. “Tenía 18 años, era muy niña, salía de mi pueblo, había acabado el bachillerato y ni tan siquiera había trabajado. Era juzgada por el jurado y por la gente, y cuando hice mi primera gira, pensaba que era juzgada también”. Tras ir al psicólogo aprendió a relativizar.

Y ahora ve que hasta es capaz de juzgar. Porque son los 'coaches' quien lo hacen: “Mis amigas me dicen que si me dicen en el programa a quién elegir. Y no, todo es real. Solo te dicen que tienes que coger a 14. Y si ha sido fácil es porque los niños lo llevan tranquilamente”, asegura. Los tres coinciden en que para los niños ‘La voz kids’ es un juego. “Aquí hacen amigos, aprenden, crecen... “, afirma Yatra. “Se pueden ir de aquí con una idea más clara: quiero ser cantante o me gusta más el cole y esto es solo una bonita experiencia", añade.

Aunque los ganadores de ‘La voz kids’ sí que tienen proyección, y la muestra es que algunos son elegidos para participar en Eurojunior. Ese fue el caso de Melani García, la ganadora de la cuarta edicción cuando aún era de Telecinco, y el de Levi Díaz, el de la pasada edición. “Es un orgullo”, asegura Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia “Y es que este concurso es un principio, no el final de nada”. En el caso de Levi, no logró entrar en la edición de 2019, pero siguió preparándose y se presentó a la siguiente, la de 2021. Y ganó. “Lo que sea trasladar que con trabajo y perseverancia puedes llegar a donde has soñado es una gran noticia”, insiste Ferreiro. Y más si se trata de un espacio infantil, casi una obligación.