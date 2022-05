En directo

España, representada por Chanel con su tema 'Slo Mo', actuará en la décima posición en la final de Eurovisión 2022 que se celebra en Turín este sábado, según ha informado la cuenta ofical de Eurovision en la red social Twitter.

Así, abrirá la gala la banda We Are Domi representando a República Checa con la canción 'Lights Off' y la cerrará Stefan, el representante de Estonia con el tema 'Hope'.

La final de Eurovisión 2022 ya está completa tras la segunda semifinal que ha tenido lugar este miércoles, y que ha dejado los últimos 10 finalistas: Bélgica, República Checa, Azerbaiyán, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Suecia, Rumanía y Serbia, además de los otros 10 que se clasificaron el pasado martes: Ucrania, Noruega, Portugal, Grecia, Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Moldavia y Países Bajos

Por su parte, Georgia, Irlanda, Israel, Malta, Macedonia del Norte, Chipre, Montenegro, San Marino, Albania, Austria, Bulgaria, Croacia, Letonia, Eslovenia y Dinamarca han sido los países que no han pasado la semifinal por lo que no podrán competir en el festival.