Pedro Sáez, más conocido como 'El ingeniero', reveló hace unos días en su canal de Twitch que había sido despedido de 'El chiringuito'. Sin embargo, al colaborador no le ha tardado en llegar una nueva oferta de trabajo desde la competencia. Este lunes, el equipo de 'Deportes Cuatro' se puso en contacto con él durante una de sus retransmisiones para mostrar interés por su perfil.

"Pedro, necesitamos un entrenador para la liga de medios", escribió el equipo del espacio de Mediaset, mensaje que Sáez no tardó en leer. De esta forma hacían referencia a una de sus funciones en la tertulia deportiva de Mega, donde se encargaba de analizar la liga de medios haciendo uso de sus conocimientos en Big Data.

'El ingeniero' no tardó en responder a la propuesta con humor: "Esto es como fichar a Figo, cabrones". "Ojo, que 'Deportes Cuatro' quiere ficharme", continuaba diciendo para, unos segundos después, consultar la posición del programa en la clasificación de la mencionada liga. "Son los séptimos", informó a sus espectadores, que seguían con mucho interés este inesperado intercambio de mensajes

"Muy feliz de que me queráis fichar. Mi humilde pregunta, y lo pregunto porque sé que de momento no me podéis echar, es... ¿Cobraré esta vez?", lanzó el streamer a la persona que se encontraba detrás de la cuenta de 'Deportes Cuatro', que respondió con una indirecta a 'El chiringuito'. "Aquí solo hacemos ocho horas", afirmó en referencia a los supuestos motivos de la abrupta salida de Sáez.

"Ojo, hay una cadena de televisión donde hacen ocho horas. ¿Puede ser la cadena de televisión más legal?", planteó Sáez antes de afirmar que tiene que hablar con su "entorno" sobre la oferta que acababa de recibir. "Hablaremos por privado, que nos vigilan, ya sabes", apuntaron desde Cuatro.