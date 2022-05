Belinda apunta a convertirse en una de las próxima revelaciones de Netflix por su participación en 'Bienvenidos a Edén', que se estrena este viernes 6 mayo. En México, la artista es una auténtica celebridad por su música y su participación en diferentes talent shows y ahora con la ficción regresa a España.

Con motivo de su papel en la serie y para conocer qué enfoque le quiere dar a su carrera, YOTELE ha querido charlar con Belinda. La joven nos confiesa los artistas españoles como los que le gustaría trabajar y cómo es para ella trabajar en televisión.

Eres una de las protagonistas de 'Bienvenidos a Edén', ¿qué nos puedes avanzar de esta serie?

Estoy muy contenta por hacerlo en España. De repente salió este proyecto y me encantó la propuesta. Ahora está a punto de estrenarse, he podido ver el resultado y es increíble. Han sido muchos meses de rodaje por muchas partes de España, pero ver el resultado final, después de todo el trabajo que conlleva, ha sido súper bonito.

¿Cómo defines a tu personaje en 'Bienvenidos a Edén'?

Es vanidosa, un poco narcisista, le gusta mucho el poder, ser el centro de atención aunque por dentro obviamente tiene muchas carencias. Creo que todos los que pertenecen a Edén vienen de vivencias de la infancia muy fuertes donde han tenido muchos traumas y justamente desde ese lado de vulnerabilidad es que Erick y Astrid pueden como envolverlos y como llevarlos a este mundo y manipularlos en todos los sentidos. A África no la terminas de conocer bien, no sabes cuáles son sus intenciones, de repente es buena de repente es mala y poco a poco conforme va pasando los capítulos vas conociendo un poco más de su historia

Vuelves a la interpretación tras años alejada, ¿por qué has querido que sea con esta serie?

En España se están haciendo series geniales. Buscaba participar en una serie diferente, no en algo que estuviese muy visto. Buscaba algo distinto fuera de mi país. Me enamoré cuando vi la historia, sentí una conexión desde el primer momento.

¿Cómo surgió la propuesta?

Me llegó a través de un casting y vi claro que era para mí. Estaba muy ilusionada.

En televisión, has participado en muchos talent shows musicales en México, ¿cómo es trabajar en esa faceta de jurado?

Mi función, más que valorar a los concursantes o criticarlos, es apoyarles y decirles las cosas con mucho amor. Me tomo mi objetivo como intentar ayudarles y darles mi punto de vista en su caso. He estado en ‘La voz kids’, ‘La voz’ y ‘La voz senior’ y me gustan mucho.

¿Qué es lo más agridulce del papel de juez?

Lo más difícil es cuando tienen que abandonar el programa. Me cuesta mucho y a mí no se me da muy bien por mi carácter.

¿Qué puede aportar a una cantante consagrado participar como jurado en un talent show?

Se viven momentos muy especiales. Es muy bonito cuando los acompañamos en su camino para ver que el trabajo que se ha hecho tiene resultado. Cuando tienen su momento musical destacado en la gala me llena de alegría.

¿Te verías trabajando en un talent show en España?

Sería maravilloso.

¿Con qué artistas te gustaría trabajar en un programa en España?

Hay muchos artistas buenos. Me encantaría hacer un talent con Antonio Orozco, Dani Martín o Alejandro Sanz.

Has declarado tu pasión por Rigoberta Bandini, ¿qué opinión tienes sobre su trabajo?

Obviamente, me parece una mujer que tiene mucho arte al escribir. No me pasa mucho que vea a alguien con la que me gustaría trabajar. Cuando escuché vi claro que quería trabajar.

¿Qué te ha pasado con ella recientemente en las redes sociales?

Le escribí por Instagram, pero no me ha leído. Hago un llamamiento para que me vea.

Rigoberta tiene lemas feministas en sus canciones y tú has criticado el machismo en la música en muchas ocasiones, ¿qué valoración haces de temas como los de la catalana?

Me encanta lo que hace y sus letras. No tiene miedo de expresar lo que siente. Es súper original. La admiro y respeto mucho todo lo que hace.

Tu unión al mundo de la música y la interpretación se produjo cuando eras muy pequeña, ¿qué te hizo querer dedicarte a ello?

Siempre me sentí atraída por la interpretación y por cantar. Desde pequeña hacía clases y me ponía a bailar en todas partes.

¿Qué novedades debemos esperar en los próximos meses?

Lo más importantes es 'Bienvenidos a Edén' y hay varias canciones que compuse para la serie. Es una oportunidad que me pone muy contenta. Tengo muchas ganas de que la gente me conozca en la serie. Quiero seguir sacando música.