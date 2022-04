'Sálvame' celebró ayer sus 13 años rememorando alguno de sus mejores momentos y recibiendo la visita de viejos conocidos, como es el caso de Aramís Fuster. La bruja volvió a 'Sálvame' "de tarde", como ella lo llamaba, un espacio que juró no volver a pisar después de salir escaldada por parte de Paz Padilla.

A finales de abril de 2016, Aramís acudió al programa después de que se destapara uno de sus montajes. Aunque afirmaba que no podía andar, el programa la pilló aparentemente normal por la calle. Indignada, Aramís se marchó de plató y en ese momento Paz Padilla la despidió cantándole una saeta por los pasillos. "¿No estás contenta, hija mía? ¡Dios te ha dado el don de poder andar rápido!", se cachondeaba la entonces presentadora del programa.

Tras recordar el momento, Aramís no dudó en cargar contra Paz Padilla: "A ver, vamos a poner los puntos sobre las íes: esa señora...". "Paz", le interrumpía Jorge Javier, a lo que ella añadía: "Paz, que habría que llamarla guerra, porque es una desgraciada". "No, no, por ahí no", le pedía el presentador a la par que Gema López le recordaba: "La culpa fue tuya, no de ella".

💣 ARAMÍS FUSTER sobre PAZ PADILLA: 💥



-“Esa señora se debería llamar GUERRA”

-“Me cantó una saeta y que mal le ha salido porque la han echado de todos los sitios.”#yoveosalvame 😳😂😂 pic.twitter.com/pNIY3fCWdm — Diego 🧸 (@diegobferrandez) 27 de abril de 2022

La máxima autoridad mundial en ocultismo no se quedó ahí y lanzó otro ataque hacia la humorista: "Esa señora me cantó una saeta y qué mal le ha salido porque le han echado de todos los sitios porque está en mi libro negro". Los colaboradores intentaron pararla y ella reaccionó de mala gana: "¿Puedo hablar o no? ¿O me vuelvo a mi casa otros siete años?", dijo.