El plató de 'El programa de Ana Rosa' se ha convertido este viernes en el escenario de un tenso enfrentamiento entre dos de sus colaboradores. Isabel San Sebastián ha acabado colándose en la lista de trending topics por asegurar que Podemos no ha condenado la invasión de Vladímir Putin en Ucrania. Más adelante, Fernando Berlín ha manifestado que lo que había dicho su compañera era rotundamente falso.

En medio de un debate sobre el envío de armas a Ucrania, la tertuliana ha afirmado lo siguiente: "Lo único que lamento es que siga Podemos en el Gobierno, que es un partido claramente favorable a Putin, a Rusia y a esta invasión".

"No lo dicen abiertamente pero tampoco la condenan, lo cual es una forma de avalarla. Echo en falta una decisión firme, coherente con la postura alineada con Ucrania y Zelenski, de expulsar del Gobierno a un partido como Podemos", ha mantenido.

Es INTOLERABLE que Isabel San Sebastián diga que Podemos debe ser expulsado del gobierno porque está con Putin, con la invasión y que no lo condena, esto es denuciable!!!!!!.

Es INTOLERABLE que Isabel San Sebastián diga que Podemos debe ser expulsado del gobierno porque está con Putin, con la invasión y que no lo condena, esto es denuciable!!!!!!.

Y lo peor es que NADIE de la mesa le ha rebatido, cómplices por tanto de la mentira.

Ana Terradillos, presentadora del magacín matinal de Telecinco, ha dejado pasar por alto esas graves acusaciones. Sin embargo, Fernando Berlín rescataba unos minutos después esas palabras para dejar claro que Isabel San Sebastián estaba mintiendo.

"Hace un rato has dicho que Podemos debería irse del Gobierno porque nunca ha condenado a Putin. Bueno, pues hay hasta diez declaraciones directas de Podemos condenando la agresión de Putin", ha recordado el periodista, lamentando que San Sebastián era consciente de que estaba difundiendo un bulo: "Tú lo lanzas y sabes que las hay. No me puedo creer que no las hayas visto, hay condenas directas a Putin y la invasión".

Isabel San Sebastián miente y da igual cuando veas ésto.



Difunde bulos para atacar a Podemos, en Telecinco.

Difunde bulos para atacar a Podemos, en Telecinco.

"Estas cosas se lanzan constantemente en los medios y no puede ser", ha señalado Berlín. Una intervención que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, donde numerosos usuarios han compartido intervenciones de dirigentes de Podemos en las que condenan y muestran su rechazo a la guerra de Putin.