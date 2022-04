Antonio David Flores regresa por sorpresa y de una manera diferente a Mediaset. El excolaborador de programa como 'Sálvame' y 'Crónicas Marcianas', entre otros, se ha colado en la Junta General de Accionistas del grupo audiovisual después de comprar un número desconocido de sus acciones.

not antonio david colandose en la junta de accionistas de mediaset pic.twitter.com/nm2zrYqveO — aritz🤎 (@aritzswift) 20 de abril de 2022

La aparición de Antonio David Flores en la Junta General de Accionistas de Mediaset tiene lugar más de un año de su despido. La compañía prescindir de él como colaborador en todos sus programas después de que Rocío Carrasco relatase el infierno vivido con durante su matrimonio y tras su separación, detallando escabrosos, dolorosos y muy impactantes hasta ahora desconocidos relativos al padre de sus hijos, al que no nombra en ningún momento ("no me hace bien") y define como un ser maquiavélico.

Esta demoledoras declaraciones en Telecinco generó reacciones en todos los ámbitos de la sociedad. Una de las más destacadas fue la de Irene Montero, ministra de Igualdad, que publicó un hilo en su cuenta oficial de Twitter con su opinión al respecto: "Su testimonio es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo".