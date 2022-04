Raúl Fuentes desveló este mismo viernes en televisión que una de las canciones que le habían concedido a él acabó siendo interpretada por David Bustamante. El artista fue el invitado estrella de la última entrega de 'Viernes Deluxe', donde dio más detalles de lo que le sucedió y confesó en concreto qué tema era.

El entrevistado dio más detalles de lo que le ocurrió: "Había seleccionado muchos temas para hacer un álbum, pero por diferentes movidas con el productor y la discográfica se acabó el presupuesto y no habíamos grabado mi canción favorita. Me cabreé con la discográfica y el productor, pero me lo tuve que comer".

Tal y como desveló, este tema fue a parar a un conocido cantante: "A los pocos meses la editorial que me había confiado la canción me comentó que se lo iban a pasar a Bustamante".

Ante la insistencia de los colabores, Raúl desveló el título de la canción, a pesar de negarse en un principio: "Era 'Cobarde'. Es un temazo y Bustamante la hizo brutal, fue un gran hit", reconoció.