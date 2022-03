Muchos comensales de 'First Dates' no tienen miramiento ni filtro para contar datos íntimos, o incluso sexuales, en sus citas a pesar de que se emitan en toda España. Un caso similar es el de un joven que en su visita al programa se atrevió a explicar varias anécdotas y gustos en las relaciones que impactaron a los espectadores.

Daniel acudía al programa en busca de un chico atractivo y con el que congeniar. Carlos también tenia una idea similar, pero rápidamente se dieron cuenta de que había muchas diferencias que loas alejaban, especialmente en cuanto a la fiesta.

Daniel no tardó en lanzar un polémico comentario que dejó muy sorprende comensal: "Me ponía verle liándose con otro tío", confesó. El chico aprovechó para hablar de sus noches con amigos y detalló que era muy común que se acabasen besando entre todos siempre que quedaban.

Carlos se definió como más tranquilo y no acababa de entender este tipo de fiestas: "Demasiado liberal para un chico cómo yo, la pasión está ligada al amor. A mí esas cosas no me han pasado, nosotros jugamos al party", reconoció.