Sin palabras nos quedamos este miércoles al ver a Sofía Cristo en la portada de la revista Semana totalmente irreconocible tras pasar por quirófano para someterse a cinco tratamientos estéticos. Descontenta con la silicona que se puso en los labios para conseguir que fuesen más carnosos con 17 años, la hija de Bárbara Rey se habría sometido a una queiloplastia, para retirar los restos de la sustancia de su boca; y, aprovechando la coyuntura, habría aprovechado para someterse a varios retoques para mejorar su piel y redefinir su óvalo facial, eliminando además la grasa del rostro y de la zona de la papada.

Un cambio que todavía no podemos apreciar, puesto que Sofía arrastra todavía las consecuencias de la intervención y su cara luce hinchada y prácticamente irreconocible. Un aspecto que ha desatado numerosos comentarios sobre su aspecto que ahora la Dj zanja, explicándonos al detalle en qué han consistido sus retoques.

"Me habéis sacado como si fuera la hermana de la Veneno. Lo han vendido como si viniese de una nave espacial. Me tengo que reír porque las fotos son la leche" ha bromeado Sofía - refiriéndose a sus imágenes en Semana - confesando que el motivo de su paso por quirófano ha sido "quitarme la silicona porque no quería tener un producto que no me corresponde en mi cuerpo, y me estoy recuperando". "Ya me había quitado una vez silicona, pero no sé, tenía ganas de no tener los restos que me quedaban. Quedaban restos y al final como que la silicona nunca deja de descolgarse", explica.

Además, la hija de Bárbara Rey ha aprovechado para "hacerme una lipo en la cara. Me he quitado un poco de grasa de la cara, y no quería enseñar el resultado hasta que no estuviese toda la cara deshinchada* Estaba esperando, pero como sois así...".

Unos retoques con los que, confiesa, "estoy muy contenta". "Siempre me he visto la cara un poco redondita y me apetecía un montón vérmela un poco más fina. No me he metido nada extraño en la cara ni nada, no me ha cambiado la cara. Al contrario, es mi cara igual, pero un poquito más fina. Es como la que se ponen pechos, yo me he quitado grasa", asegura.

"Activa" tras su operación y alejada de la televisión, la Dj nos cuenta que está centrada en su música, en sus estudios y en sus proyectos: "Estoy centrada en reconducir vidas y ayudar a la gente. Me llena y me ha hecho aprender mucho el haber entrado en el reality, el haber pasado ese bajón tan grande que tuve y el estar ahora muy bien y muy centrada en mis proyectos profesionales. Estudiando y siendo feliz".

¿Hay alguien que ocupe su corazón en estos momentos? Como desvela Sofía no y, aunque asegura estar "abierta al amor", desvela que está "sola, que es commo quiero estar ahora mismo porque me apetece. En este momento mi trabajo y mi familia es lo primero y sobre todo mi perra".

Además, la hija de Bárbara Rey se ha pronunciado sobre las declaraciones en 'Sálvame' del presunto exnovio de Luis Rollán, Matías, que no ha dudado en cargar duramente contra el colaborador. ¡La defensa sin cuartel de Sofía a su íntimo amigo, en el siguiente vídeo!