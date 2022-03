La discusión que mantuvieron Jorge Javier Vázquez y Gema López el pasado martes continúa dando que hablar en 'Sálvame'. Durante la tarde de ayer, presentador y colaboradora volvieron a verse las caras, pero antes de acercar posturas, ambos aprovecharon para lanzar una serie de reproches mutuos.

Tras la emisión de un vídeo que recogía algunos de los enfados de la colaboradora, Jorge Javier fue contundente: "La gente se hace mucho eco de mis arranques de furia, pero madre mía. Tú tienes un historial también... ¿No te has visto?". "Claro. Cuando algo no me parece bien, me he visto con la libertad de decirlo. ¿Eso quiere decir que vaya en contra del programa? No", respondió Gema.

La tensión en el ambiente podía cortarse con un cuchillo cuando Jorge Javier apuntó lo siguiente: "Para explicar todo esto tengo que remontarme a años y años. Cada vez te reconozco menos". Una opinión totalmente contraria a la de Gema: "Yo cada vez me reconozco más. Lo que no reconozco es que a veces intento hacer el juego que se hace en 'Sálvame' y que a ti te extrañe que lo haga".

En medio de este cara a cara, el conductor se refirió al formato como "un juego" y restó importancia a lo que sucede en él: "Aquí no hacemos ni periodismo ni cosas de esas. Es mero espectáculo, no tiene ninguna trascendencia. Esto no trata de ver qué colaborador tiene la dignidad más larga". "Te veo muchas veces y no me gusta, porque creo que al final sufres, murmurando sobre algunos temas cuando la cámara no te enfoca", continuó diciendo.

"Ahí estás haciendo trampa. Hasta ahora se me ha dado la oportunidad de decir lo que pienso, si no va a ser así, prefiero que se me comunique y no pasa nada", replicó la tertuliana mientras Jorge Javier mantenía que "tú a veces no entiendes de qué va esto". Más adelante, le reprochó a la colaboradora su actitud en plató: "Muchas veces llegó al plató y ni me saludas".

A pesar de este enfrentamiento, tanto Jorge Javier como Gema terminaron rebajando el tono y afirmaron que no existe ningún problema entre ellos.