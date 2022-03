Telecinco organizó un concierto dedicado a Rocío Jurado el pasado 8 de marzo en Madrid con multitud de rostros y cantantes conocidos. En el evento hubo multitud de caras del grupo de comunicación, pero también hubo alguna sonada falta. Gloria Camila prefirió ausentarse en el recinto y en su paso por 'Ya son las ocho' como colaboradora explicó con detalle las razones por las que decidió no asistir.

Sonsoles Óngea le preguntó por cómo había percibido el acto: "Fue un conciertazo. Todas las que cantaron me pareció que lo clavaron. Un homenaje bonito, con respeto y con cariño, bienvenido será", detalló intentando esquivar en un primer momento por qué se decantó por no acudir al concierto homenaje.

Al ser preguntada concretamente por los motivos de su no presencia, decidió contestar sin rodeos: "A mí sí me invitó la cadena. Decidí no ir porque al final las cosas son como son y si hubiera ido habría sido criticada. Preferí quedarme en casa y ya está". "Sí, hubiese ido en otras circunstancias", expresó en el programa de la noche de la cadena para dejar clara su postura y su visión sobre el homenaje a 'la más grande'.