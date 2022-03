Sálvame está viviendo una de sus más importantes crisis de audiencia. El programa de la Fábrica de la Tele ha sido en los últimos meses objeto de varias polémicas pero casi ninguna ha conseguido el efecto deseado: reventar los audímetros.

El caso es que el drama en Mediaset empezó cuando Pasapalabra se fue a Antena 3. Después de años de liderazgo el concurso siguió funcionando en la competencia. Y luego encima llegó la moda de las series turcas. Antena 3 las supo explotar y no solo en su prime time sino también en la tarde. Atresmedia siguió ganando terreno en esta ocasión convenciendo a los espectadores para que se quedaran a ver Tierra Amarga en lugar del programa en directo que se emitía durante casi cuatro horas en las tardes de la principal cadena de Mediaset.

El caso es que Telecinco lo intentó todo. Primero probaron suerte con los concursos sacando de la chistera El Precio Justo y luego Alta Tensión. Pero ninguno de los dos funcionó. Y tuvieron que irse a Cuatro y a otros horarios más discretos. Luego se trató de ganar audiencia incluso haciendo que volviera a la vida Aquí hay Tomate que se llamó Sálvame Tomate. Pero tampoco. Incluso se estrenó un concurso llamado “Quiero dinero” en el que se sometía cuanto menos que a vejaciones a los colaboradores del programa.

Las polémicas, como es natural, siguieron su curso. La boda de Anabel Pantoja o el supuesto discurso anti vacunas de Paz Padilla y su discusión en público y ante los fotos con Belén Esteban trataron de atrapar a un público que se iba a la competencia. Y eso sí que parecía que funcionaba. Tanto que Sálvame decidió reinventarse como ha hecho tantas veces y estrenó un nuevo formato que es el Sálvame Lemon Tea. Es decir un programa presentado por María Patiño y Terelu Campos que lo que hace es resumir el mundo del corazón.

Pero tampoco esto parece que esté funcionando del todo. Al menos si se tiene en cuenta que Telecinco hoy no lo ha emitido. Lo ha retirado de la parrilla para darle la oportunidad a la nueva temporada de Pasión de Gavilanes, que se había estrenado ya en abierto pero que no había tenido éxito.

Además del Sálvame Lemon Tea fue también polémica la decisión de Sálvame de tratar en su programa el tema de la guerra de Ucrania. Muchos aseguraron que no era ni el formato ni el momento para hablar de un temas así que puede que no interese mucho a la audiencia. Quizá, eso sí, se trata de hablar de muchos temas de actualidad para pescar a más espectadores. Habrá que ver si da resultado. "En serio piensan sustituir el cotilleo de Maria y Terelú con un capitulo de la novela? Pues me parece un desacierto máximo. Ayer ya me puse a ver algo en Netflix y no vi el Naranja tampoco... hoy va a ser igual parece", se quejaba una usuaria.

Sinopsis de la serie

Dos décadas después de que los tres hermanos Reyes encontraran el verdadero amor junto a las hermanas Elizondo, ambas sagas se han unido formando un sólido clan: los Reyes-Elizondo.

Sin embargo, el amor de las tres parejas tendrá que hacer frente a nuevos retos y obstáculos a raíz de un dramático suceso: el misterioso asesinato del profesor Genaro Carreño.

en el segundo capítulo "malas noticias para la familia Reyes Elizondo. El profesor Carreño ha sido encontrado muerto en el lago próximo a las ruinas de la antigua escuela. Los principales sospechosos no son otros que los mellizos Erick y León Reyes, los hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo. Sin saber qué hacer, muy asustados y tras recibir una amenazante llamada, Erick y León se dan a la fuga, pero rápidamente son encontrados por la policía. La familia tiene muy claro lo que ha sucedido. El maestro era muy abusivo con los mellizos, los castigaba sin ningún tipo de razón y por eso ahora todo el mundo piensa que ellos son sus asesinos. La policía visita la casa de Juan y Norma y el Gavilán enfurece al sentir que el honor de su familia está siendo dañado".