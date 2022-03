Muchos la habrán conocido por su papel de Wendy en 'Sky Rojo', pero Lali Espósito ha lidiado con el mundo de la interpretación desde que era niña en su Argentina natal. Un trabajo que, además, compagina con su exitosa carrera como cantante. Mientras graba la temporada final de la serie de Netflix, la artista presenta 'Como tú', un nuevo tema con el que cierra la trilogía de singles que inició con 'Disciplina' y 'Diva'.

En una entrevista con YOTELE, Lali Espósito habla de su último trabajo musical y hace balance de su paso por la ficción producida por Vancouver, que finalizará con su tercera entrega. Además, adelanta cuál será su próximo proyecto en televisión.

Has lanzado tres singles en menos de un mes. ¿Cómo nació la idea de sacar adelante esta trilogía?

Pienso que es un concepto. Me parecía más divertido y una mejor carta de presentación en vísperas del próximo disco. No es lo mismo escuchar 'Disciplina' con 'Diva' y 'Como tú' que escuchar solo una de las tres. Creo que, de esta forma, se puede leer mejor lo que va a venir después. También hay una conexión visual entre los vídeos, me gustaba la idea de proponer algo distinto.

Y todos ellos están teniendo muy buena acogida con millones de reproducciones en Youtube. ¿Esperabas esa respuesta del público?

Es satisfactorio porque era un poco arriesgado. Si trabajas con un sonido solo porque le gusta a mucha gente, terminas traicionando tu manera de sentir la música. Siempre hay un público ahí que no hay que subestimar, el público pop al que le gusta la música electrónica y otros ritmos cuando está en una fiesta.

¿Para cuándo el nuevo disco?

Saldrá a mediados de este año. Todavía estoy trabajando en unas canciones y decidiendo los próximos pasos antes de lanzarlo. Estará acompañado de sus respectivos shows y podremos volver a tocar en vivo, tengo muchas ganas de sentir esas canciones y esas coreografías.

¿Habrá colaboraciones?

Sí, pero cuando estaba haciendo las canciones, no era lo primero en lo que pensaba. Algunas las sentía de manera genuina para invitar a colegas que respeto mucho. Es un disco con invitados y eso también le da mucha entidad, principalmente a esos artistas que se suman tan generosamente.

¿Resulta complicado compaginar tus facetas de actriz y cantante?

Es bastante complicado, pero yo soy una señora loca (risas). Es el ritmo que conozco, quien lo vea desde fuera pensará que estoy demente, pero siempre mezclé esos universos artísticos. Empecé desde muy chiquita haciendo telenovelas que tenían música. A medida que fui creciendo empecé a separar los dos mundos, es difícil compaginarlo y hay que currar mucho, pero no es imposible.

También tienes un lado televisivo ligado al entretenimiento. En 2019 participaste como jurado en 'La voz' de Argentina... ¿Cómo viviste esa experiencia?

Estos programas son un trampolín para un montón de artistas. En mi experiencia personal en 'La voz', vi cómo esos chicos que cantaban en sus habitaciones de pronto tenían un fandom. Hay que currar, es complicado mantenerte como un artista relevante. Sirven como escuela, pero son muy duros. Yo no creo que pudiera hacer un concurso así. A quienes siguen adelante les llegan oportunidades increíbles. A mi finalista, Nico, le cambió la vida.

¿Te animarías a repetir en algún formato de ese estilo en España? En 'La voz', 'Tu cara me suena'...

Hay unas cosas rondando por ahí. Todo lo que es entretenimiento, y más si tiene que ver con la música, siempre es bienvenido para mí. Me encanta y me siento cómoda.

Llevabas un tiempo alejada de la interpretación hasta que llegó 'Sky Rojo'. ¿Qué te atrajo del proyecto?

Principalmente eso que dices. Hacía mucho que no actuaba y ninguna de las propuestas que llegaban me parecían decisivas a nivel artístico. Estaba empezando a trabajar en la adaptación del libro 'El fin del amor' cuando apareció el casting de 'Sky Rojo'. Lo hice a distancia y, meses después, la jefa de casting me dijo que me había visto cantar y que tenía algo para actuar. Cuando me buscó en Google, descubrió que también actuaba. Ahí me contactó, es algo muy loco porque llegué a la serie a través de la música y el personaje no tiene nada que ver (risas).

Me llamaron para decirme que era una de las protagonistas y que tenía que estar en España a la semana siguiente. Fue un poco caótico porque empecé más tarde que mis compañeras, tenía una gira que ni podía ni quería cancelar. La documentalista de Vancouver (productora de la serie) nos facilitó mucho material con entrevistas a prostitutas, víctimas de trata... Nos metimos en ese oscuro mundo real. Me impactó que alguien se animara a hacer entretenimiento de un tema que nadie quería tocar. Me pareció una propuesta muy valiente y quería participar.

Precisamente, la serie ha recibido críticas de quienes consideran que se aborda un tema muy serio desde un punto de vista frívolo. ¿Qué opinas de esa polémica?

Voy a decir algo con absoluto respeto. No digo que todas las opiniones negativas respecto al tema utilizado en la serie no tengan un punto de razón, pero creo que en general hay mucha hipocresía detrás de eso. Hay otros temas que también son un horror pero que no nos llaman la atención cuando se utilizan en ficción. Con un éxito como 'Narcos' nadie se horroriza, incluso puede parecer guay. La gente se disfraza de Pablo Escobar, pero eso no le sorprende a nadie. Las armas y las drogas no nos impactan, pero si se muestra cómo violan a una chica que lleva una pistola en una serie con aspecto de cómic, hay quien dice que es una puta mierda. ¿Por qué? Es lo mismo que hacen otras series, pero tratando un tema que despierta mucha hipocresía.

¿A qué crees que se debe eso?

La serie da un dato real: España es el primer país de Europa en consumo de prostitución y el tercero del mundo. Creo que hay algo de eso que le toca los cojones a mucha gente. Es un dato que no hace gracia. A toda la gente que se pregunta por qué se utiliza un tema así en ficción, yo les preguntaría: "¿Si yo hiciera un documental sobre trata de mujeres lo mirarían?". Creo que la respuesta es "no". Si lo pongo entre palomitas y con personajes que parecen sacados de un cómic, quizás un chico de 18 años o que alguien de 30 años lo vea con su pareja. Te puede gustar o no la serie, eso es subjetivo, solo digo que la elección del tema es valiente desde mi punto de vista.

La serie transmite mucha sororidad entre las protagonistas. ¿Esto ha trascendido también detrás de cámaras? ¿Cómo has conectado con Verónica Sánchez y Yany Prado?

Verónica es mi persona favorita desde que la conocí, es un ser espectacular y una actriz maravillosa. Me ha ayudado mucho, yo venía de otro país para currar y se me ha abrazado desde el primer día. A nivel de feminismo me enseña todo el tiempo, siempre tengo los ojos y los oídos bien abiertos cuando hablo con ella. Con Yany lo mismo, es una hermana latina y tenemos mucho en común. Tiene mucha fuerza, ha peleado mucho y se ha ganado su lugar. Se lo merece, es una gran actriz con mucho que dar. Hicimos una comunión preciosa entre las tres y creo que eso se ve en la pantalla.

La tercera temporada cuenta con la incorporación de Rauw Alejandro... ¿Cómo ha sido coincidir con él en este proyecto? ¿Qué nos puedes avanzar de su personaje?

Puedo contar que va a tener un vínculo con Wendy y que aparece en un momento álgido de la acción. Él no había actuado nunca y los primeros días estaba nervioso, pero es un tipo con mucho ángel y mucho carisma, lo está haciendo impecable. Además es muy buen tío, como dicen acá, es muy majo. Currar con él ha sido muy placentero, creo que a la gente le va a sorprender verlo en otro rol distinto al musical.

El ritmo trepidante de 'Sky Rojo' también se tiene que notar en las jornadas de rodaje...

Yo pensaba que había trabajado mucho en la vida (risas) pero hacer esta serie fue de lo más currado de mi existencia.

Has trabajado toda la vida en Argentina, pero Netflix llega a todo el mundo. ¿Has sentido el impacto internacional de la serie?

He currado toda la vida pero en cierto contexto. Esta serie ha llegado a lugares en los que jamás pensé que participaría de alguna manera en ficción y lo estoy notando mucho.

Sin desvelar nada... ¿Cómo definirías el final de la serie?

Quien más o menos ha seguido otras series de Vancouver ('La casa de papel'), sabe que tratan de no ir a lo obvio. Creo que el final va a gustar, pero se han tenido que tomar decisiones. Habrá que ver qué opina la gente.

Como has comentado antes, uno de tus próximos proyectos será 'El fin del amor' en Amazon Prime Video... ¿Qué puedes avanzar?

Nació de algo tan genuino como leer un libro brillante. Como productora del proyecto, pensaba que a nivel hispanoparlante no había nada que le hablara a la gente de mi edad, a esas chicas de 30 años de ciudad que viven y les pasan cosas. Es la versión en ficción de la historia real de Tamara Tenenbaum, una exjudía ortodoxa que sale al mundo a vivirlo todo cuando abandona su religión. Es una pieza para que todo el mundo pueda identificarse, pero principalmente el feminismo moderno de un Buenos Aires underground sin espejos para mirarse.