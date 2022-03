El ‘Deluxe’ se adelanta esta noche al Día Internacional de la Mujer con un nuevo documental sobre Rocío Jurado (22:00 horas). Con el título de ‘Lo siento, mi amor’, una de sus canciones más famosas, publicada en 1978, el trabajo audiovisual producido por La Fábrica de la Tele recuperará muchos de los pronunciamientos de la artista en defensa de la mujer e incluirá imágenes y archivos de audio inéditos en los que puso en valor y reivindicó la necesidad de equiparar sus derechos a los del hombre.

Nia, María Peláe, Agoney, Rasel y Eva Soriano, al escenario de Antena 3

Antena 3 emite esta noche (22:00 horas) la gran final de ‘Tu cara me suena 9’. En una gala llena de sorpresas, Nia (Whitney Houston), María Peláe (Lola Flores), Agoney (Dimash), Rasel (Elvis Presley) y Eva Soriano (Shakira) se tienen que ganar el voto del público con sus actuaciones. Aunque en esta ocasión no votarán, el jurado del programa también estará presente y sus opiniones serán fundamentales. Àngel Llacer, Chenoa, Lolita y Carlos Latre tendrán que valorar cada una de las imitaciones. Además, el programa contará con los concursantes que no se han clasificado en la final y con dos invitados de excepción para despedir su novena edición: Roberto Leal y José Yélamo se subirán al escenario para sorprender a los espectadores con su actuación.

La guerra de Ucrania, bajo la lupa de Javier Ruiz en La 1

'Las claves del Siglo XXI', el programa de actualidad presentado por Javier Ruiz, regresa esta noche a La 1 de TVE (22:15 horas). En esta entrega, el espacio analiza la última hora de la guerra de Ucrania. El segundo tema de la noche será el posible regreso del rey emérito Juan Carlos I a España una vez que se despeja su panorama judicial, cuestión que abordará en una mesa con la periodista Mariángel Alcázar y el jurista Javier Pérez Royo.

'Equipo de Investigación' estrena este viernes (22:30 horas) en laSexta el reportaje ‘La revolución de los Super’. Los reporteros del programa que presenta Gloria Serra comprueban cómo proliferan los llamados supermercados fantasma en los barrios donde más consumidores hay por metro cuadrado. Un nuevo modelo de negocio sin tiendas, ni cajas que garantizan entregas ultrarrápidas de diez minutos, gracias a la expansión de mini almacenes estratégicamente situados en un pequeño radio de acción. Están abiertos las 24 horas de día, pero hay un horario en que se dispara la demanda y los riders compiten en una carrera contrarreloj, ¿por qué?

Cuatro apuesta esta noche (22:30 horas) por un nuevo programa de ‘En el punto de mira’. Verónica Dulanto desde Lituania; César Alberto Salvucci desde Moscú; Amador Guayar y Sol Macaluso desde Ucrania; y María Miñana desde la frontera con Polonia dan cobertura en directo a las últimas noticias sobre la invasión de Rusia a Ucrania en esta edición especial. Asimismo, a lo largo del programa, Verónica Dulanto visita el grupo multinacional que la OTAN mantiene desplegado en Lituania, durante el encuentro de Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, y Gitanas Nauseda, presidente de Lituania, con el contingente militar alemán. Boro Barber, por su parte, está en la Costa del Sol, para tratar de averiguar cómo está afectando el conflicto a los magnates rusos afincados en España.