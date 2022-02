Tras el último amago de abandono por parte de Anabel Pantoja, ayer 'Sálvame' vivió otro completamente inesperado: el de María Patiño. La presentadora del 'Lemon Tea' se molestó con Jorge Javier y se dispuso a irse del programa, al menos por ese día.

Todo ocurría cuando el presentador respondió a Patiño, también colaboradora del 'Naranja', que pedía urgentemente la palabra: "Acabamos de venir del 'Lemon Tea', déjame repartir un poquito de juego que ya has hablado de cuatro a cinco". "Si os molesto, me voy", dijo ella. De repente comenzó a avanzar por las escaleras, sorprendiendo a los allí presentes. "María, que es una broma", le decían.

Patiño se fue directa hacia la zona de dirección, lo que alarmó al presentador. "Has cogido el testigo de Lydia Lozano", comentó Jorge Javier con su habitual tono jocoso. Al final, Patiño, que también se estaba quitando el micrófono, se quejó al conductor: "Me creas mucha inseguridad". "Siempre me haces las mismas bromas, siento que a veces soy un coñazo", se quejó ella.

"Llevo días con inseguridad porque había muchas veces que me cortabas. Pensaba que lo estaba haciendo mal y me estaba volviendo loca porque hablaba en exceso", dijo la presentadora de 'Socialité', que aseguró haber escuchado al director dando órdenes de que la cortara: "Tú haz como que das paso a un vídeo y dile que no hable".

Valldeperas estalló a reír: "Hay una escaleta y unos tiempos, no es que no me parezca poco interesante lo que hayas dicho", explicó. "Me he ido a casa llorando porque pensaba que estaba trastornada y resulta que son las bromas del director. Tú juegas con él, y jugáis con mi alma y mi corazón", dijo ella con su habitual intensidad.