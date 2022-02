En los últimos meses, han sido sido varias las ausencias de Jorge Javier Vázquez en sus programas de televisión por motivos de salud. El presentador ha tenido que suspender más de una función teatral o cogerse una baja médica para no acudir a algún programa de televisión. Sin embargo, su mayor accidente se ha producido horas antes de que arrancase 'Sábado Deluxe' este mismo fin de semana.

Unas horas antes de presentar el programa, Jorge Javier se encontraba en el teatro donde representa su obra 'Desmontando a Séneca', dando la casualidad de que justo en esa función se encontraban algunos compañeros del presentador como Sonsoles Ónega, Miguel Ángel Nicolás, Mercedes Milá o María Lama, que han sido testigos de todo lo que ha ocurrido.

Vázquez se ha visto obligado a saltar del escenario al patio de butacas al darse cuenta de que el bastidor estaba cayendo antes de los previsto. El catalán se encontraba sobre el escenario, casi a oscuras, cuando el bastidor se ha venido abajo: "Yo estaba diciendo el texto cuando he escuchado el ruido y todo el bastidor se me ha venido encima. He dicho 'ay' y me he tirado al patio de butacas a oscuras. ¡Me he dado una hostia en el muslo!", narraba ante las cámaras de 'Sábado Deluxe'.

El presentador ha continuado la anécdota ante la atónita mirada de María Patiño y Belén Rodríguez, que le acompañaban en ese momento. "Me he quedado en el suelo sin poder moverme y la gente se pensaba que era parte de la función. Ha tenido que venir la ambulancia y hemos suspendido durante tres minutos. Me he hecho mucho daño y no puedo caminar bien", decía Jorge Javier segundos antes de que Sonsoles Ónega llamase en directo para verificar lo ocurrido.

"No sabéis el momento que hemos vivido. La función estaba yendo espectacularmente bien y, en ese momento de máximas intensidad, se le ha caído el escenario. Pensábamos que era de la función, pero cuando han entrado corriendo los acomodadores para ayudarle ya nos hemos dado cuenta de que no era parte de la puesta en escena. Ha sido tremendo", aseguraba la presentadora de 'Ya son las ocho', que también ha querido lanzar un cumplido a su compañero: "El resto de los mortales nos hubiéramos ido directamente al hospital, pero Jorge ha retomado la obra con un entereza tremenda".