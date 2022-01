Carlota Corredera no está pasando su mejor momento en 'Sálvame'. La presentadora ha estado inmersa en numerosas polémicas que incluso la han tenido con un pie fuera del programa. Ahora mismo está muy implicada en numerosos proyectos relacionados con la lucha por los derechos de las mujeres por los que ha recibido varios galardones. A esta nueva etapa ha querido sumar un nuevo proyecto profesional que va más allá de su labor como presentadora de Mediaset.

Por eso a muchos les extrañó que hace unas horas Corredera colgara una foto suya en la nieve en plena emisión de 'Sálvame Lemon Tea', la nueva apuesta de la Fábrica de la Tele para las cuatro de la tarde.

La periodista gallega se ha lanzado además como empresaria a través de un proyecto con el que le hará la competencia a 'Sálvame', programa en el que trabaja desde hace 7 años. Ha decidido montar una productora junto a su marido, Carlos de la Maza.

Según informan desde 'El Confidencial Digital', ambos son socios únicos de una productora que han montado ellos mismos y que se encuentra instalada en su propio domicilio. La compañía, que lleva por nombre 'Alalba Audiovisual SL' fue constituida el pasado 28 de septiembre. Cuenta con un capital social de 22.000 euros y su objeto social está centrado en "operaciones de cámaras de cine, televisión y video, producciones cinematográficas."

¿Supondrá este nuevo proyecto su retirada al frente de las tardes de Telecinco?

Desde el fallecimiento de Verónica Forqué a principios de esta semana, el cuidado de la salud mental ha hecho correr ríos de tintas. Aunque no es nada nuevo e Íñigo Errejón ya señaló su importancia en el Congreso a raíz de la pandemia -algo que tomaron como motivo de burla algunos diputados sentados en la tribuna-, Mens sana in corpore sano sigue siendo la máxima que todos perseguimos. Carlota Corredera es uno de los rostros conocidos que ha querido hacer público lo importante que es prestar atención a la salud mental y en octubre desveló que ella recibía terapia para cuidarla.

Dos meses después, la presentadora viguesa nos confiesa que recibir terapia fue una decisión más que acertada que le hubiera gustado tomar antes: "Al psicólogo yo he empezado a ir y creo que tenía que haber ido hace muchísimo tiempo". Y es que, gracias a ella ha podido solucionar conflictos internos que arrastraba desde hace años: "Yo he tenido dramas familiares desde muy joven y lo que no trabajé en su momento lo tengo que trabajar ahora". Por lo que anima, sin ninguna duda, a ponerse en manos de expertos "la terapia me ha ayudado mucho y la recomiendo a todo el mundo".

A estos traumas se le han unido feroces críticas en redes sociales, acrecentadas desde que se convirtió en conductora de la serie documental de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Pero Carlota se siente una gran afortunada de estar en el camino correcto para sobrellevar los dimes y diretes digitales y decir bien alto que su salud mental progresa, en estos momentos, adecuadamente: "En mi caso tengo la suerte de que hago terapia desde hace más de un año y me ayuda a gestionar todo lo que me dicen."