Tom Brusse se jugó la final de 'Supervivientes' con Olga Moreno y se quedó a las puertas. Finalmente fue la mujer de Antonio David Flores quién logró colarse primero entre los tres finalistas junto Melyssa Pinto y Gianmarco Onestini para alzarse con la victoria absoluta de esta edición del afamado concurso.

El ex de Melyssa Pinto y Sandra Pica, que ha tenido sus más y sus menos con la sevillana en Honduras, no ha hecho esperar su reacción al polémico triunfo de Olga Moreno que tantos estragos está levantando entre la audiencia y seguidores del resto participantes. Le preguntamos a Tom si ve a Olga una justa ganadora y su respuesta no ha dejado lugar a dudas "Para mí... ¡No!", afirmó con mucha rotundidad y seguridad, ya que para él la justa ganadora era "Melyssa", con la que ha podido acercar posturas y limar asperezas en los Cayos Cochinos después de que su relación se viera truncada en 'La isla de las tentaciones'.

Pero Tom no cree que detrás de la victoria de Olga haya tongo, ya que la organización y la productora del rality, Bulldog, goza de su plena confianza y así ha querido dejarlo constar: "confío en el programa".

Belén Ro

Si hay alguien que ha sido crítica con Olga Moreno y con la participación que ha hecho en 'Supervivientes' esa ha sido Belén Rodríguez. La experta en realities y gran amiga de Rocío Carrasco y Fidel Albiac no podía permanecer impasible ante la polémica victoria de de la sevillana el pasado viernes la cuál propició la primera aparición televisiva de David Flores, por eso su reacción ha sido contundente.

La comentarista no solo está indignada con la victoria de Olga Moreno, "no es una justa ganadora, como superviviente no ha sido limpia ni tiene el perfil de ganadora. El sistema de votación es así. no es lo que quería la mayoría de las personas", ha dicho con rotundidad Belén, sino también con la utilización que se ha hecho del hijo de su amiga en la final del programa, señalando que David Flores estaba dirigido en su aparición televisiva. "Al niño le decían lo que tenía que decir" aseveró y añadió "de David no he hablado nunca y me parece una víctima como su madre. No dudo que Rocío quiera a Olga, pero también la utiliza para machacar a su madre" poniendo el foco en que Rocío y David Flores, a pesar de que son mayores de edad, siguen bailando al son que marca su padre, Antonio David Flores. Algo que ya demostró Rocío Carrasco en su serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. "Se demostró en los informes de la Comunidad de Madrid que al niño le decían lo que tenía que decir", ha recordado Belén insistiendo en que tanto Olga como Antonio David son conscientes de que a Rocío la pueden herir a través de su hijo "Ellos saben que hacen daño a Rocío con el niño y Olga la ha machacado con los niños para que ella sufra y por eso se acordaba de David".

Respecto a la incorporación de Olga a la parrilla televisiva para contar su verdad, Belén asegura que tendrá que ver este espacio porque es su trabajo, pero espera "que Rocío ha demostrado todo con pruebas y ellos 20 años hablando sin pruebas. Tienen la oportunidad que demuestren lo que han dicho" aunque tiene claro que "Olga no va a decir ninguna verdad, pero supongo que le pedirán que documente".