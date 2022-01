Telecinco ha empezado el año cargadito de tensión. La vuelta de las vacaciones no le ha sentado del todo bien a los colaboradores que, en su primer día de trabajado, han protagonizado más de un momento de tirantez.

Al mediodía era Rocío Flores la que reaparecía en 'El programa de Ana Rosa' convirtiéndose en la protagonista indiscutible de la mañana tras hacer un repaso sobre sus celebraciones navideñas y como siempre, lanzando algún que otro mensaje hacía su madre, Rocío Carrasco. Por la tarde era su tía, Gloria Camila la que regresaba de las vacaciones con ganas de hablar, aunque no fue la única.

Estos días de descanso han provocado que los colaboradores de Sonsoles Ónega volviera con muchas ganas de comentar la actualidad. Una situación que la presentadora ha tenido que gestionar como ha podido.

Como era de esperar, Gloria Camila fue la otra gran protagonista del día y una vez más, ha tenido que enfrentarse a las polémica familiares en el programa 'Ya son las ocho' y aunque es poco habitual en ella, se ha mostrado muy dispuesta a intervenir aunque, a estas alturas, debería saber ya que en televisión el tiempo es oro y que, no es posible explayarse todo lo que a uno le gustaría. Algo con lo que se ha mostrado muy indignada.

Mientras estaba hablando, Sonsoles Ónega ha tenido que cortar su intervención para cambiar de tema y la hija de Ortega Cano ha soltado un poco enfadada "luego cojo turno para hablar". Una indignación ante la que la presentadora no se ha quedado callada, provocando un momento de bastante tensión entre ambas.

La conductora de 'Ya son las ocho', al escuchar lo que Gloria Camila ha dicho, le ha contestado que "no hija, si quieres hablar habla. ¡Cómo estáis hoy!". La hermana de Rocío Carrasco no ha sido la única que ha vuelto guerrera y Ónega ha confesado a sus colaboradores que no quiere empezar el año así.

Pero ese primer toque de atención no ha sido el único que dirigido a Gloria Camila. Unos minutos después, antes de que la colaboradora empezara hablar, le ha dicho con ironía "Gloria Camila, ¿quiere usted hablar?".