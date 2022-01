Por derecho propio y por los datos de audiencia Sálvame ha conseguido convertirse en los últimos años en uno de los programas que más ha marcado tendencia en la pequeña pantalla. Y eso que ahora está en horas bajas porque la dura competencia de otros formatos como Pasapalabra en Antena 3 están haciendo que sufran un poco con la ausencia de espectadores. Es por eso que cada vez se renuevan más los colaboradores que acuden al formato de La Fábrica de la Tele producido para Mediaset España.

Uno de los últimos en incorporarse pero que a lo largo de los últimos años ha ido y ha venido como el Guadalquivir ha sido Víctor Sandoval. Un hombre poco tranquilo que ameniza las tardes del canal con sus estridencias y al que de vez en cuando le recuerdan el lujo y el glamour que rodea la vida de Nacho Polo, el que durante años fuera su pareja sentimental. Lo cierto es que cada vez que le sacan el tema no es que le haga mucha gracia. Hoy mismo esta tarde Sandoval ha estallado.

"Yo no puedo ver esos lujos. Yo no le enseñé a presumir así. Yo no tengo dinero a pesar de lo que trabajo, compro mi ropa en el Lidl", confesó. Y fue incluso más allá poniendo en duda que su ex ganara todo el dinero que gana con sus redes sociales. "Es imposible, yo tengo más seguidores que él y nada", relató.

Pero esta no fue la única polémica. Sin que se sepa muy bien por qué, 'Sálvame' se volvió a centrar ayer en el caso de Mario Biondo. A raíz del programa que le dedicó 'Todo es verdad', el espacio de Telecinco lleva ya dos tardes analizando la muerte del cámara italiano, que fue marido de Raquel Sánchez Silva.

Sin embargo, el asunto ayer fue a más: Carlota Corredera lideró una tertulia que contó con decoración propia incluso, un letrero en el que se leía 'Caso Biondo, amor, muerte y venganza', con la cara del fallecido y de Sánchez Silva. Lo más llamativo, no obstante, estaba por llegar: la recreación de la autopsia en directo.

Utilizando un maniquí, la médico forense Patricia Alcaraz, detalló los puntos más importantes de las autopsias que se le han practicado al cadáver de Biondo a petición de la familia, ya que están convencidos de que Mario no se suicidó sino que fue asesinado. Y esa era la teoría que predominaba en el debate que se montó en plató.

Esta situación ha molestado mucho a la audiencia que no ha dudado en dejar sus críticas por esta situación a través de las redes sociales. "Quede dicho que entiendo el dolor de estos padres #MarioBiondo pero ¿de verdad se van a sentar en @DeluxeSabado viendo esta simulación de autopista incluida? Les meto yo una Demanda que lo flipan", ha señalado una usuaria. "No tienen escrúpulos", comentaba otra tuitera.