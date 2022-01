Carlos Sobera recibió en el restaurante de 'First dates' a José, un joven de 26 años que siempre ha tenido gustos "peculiares" y "rebuscados", según él mismo explicó durante su presentación en el dating show.

"En la guardería tendía a encerrarme en una caseta para evadirme de todo el mundo, buscaba la paz", reconoció Joe, nombre que utiliza en su día a día, en unos totales a cámara: "En ese aspecto, cuando buscas congeniar cuesta más encontrar a alguien".

Los piercings que lucía el concursante en los pómulos llamaron la atención de Sobera, que quiso conocer más sobre ellos: "Eso que tienes ahí nunca lo había visto". Lo que el presentador no se esperaba era la sorprendente respuesta de Joe: "Son implantes. Por debajo son una placa mucho más grande de lo que se ve".

"¿Cómo que una placa?", preguntó Sobera con asombro ante el artista, que explicó la función de dicho implante: "Es un órgano artificial para poder sentir la ecolocalización y ahí es donde está aplicado el motor". "Percibes un poco más de la cuenta. Utilizamos el 10% del cerebro, se amplía esa percepción".

En 'First dates' conoció a Kilian, una persona no binaria de 25 años: "No me siento ni hombre ni mujer". La velada transcurrió con normalidad pero ninguno de ellos quiso tener una segunda cita romántica. "Afectivo-sexualmente quizás no me surge tener una segunda cita, pero tenemos cosas en común y molaría seguir en contacto", explicó Killian