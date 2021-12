Jorge Sanz ha vuelto a hablar de una de las etapas más complicadas de su vida. El actor fue uno de los invitados esta semana en 'Fuera de mapa', donde quiso sincerarse sobre su situación económica actual y de cómo ha acabado en la ruina en varias ocasiones.

Alberto Chicote se interesó por saber cómo pudo llegar a arruinarse a pesar de la multitud de proyectos televisivos en los que ha participado. El invitado no dudó en reconocer que todo su entorno sabe que ha gastado mucho dinero sin pensar: "Mi madre me decía el otro día que yo me he pulido fortunas".

Sanz dio detalles en el programa de LaSexta del estilo de vida que llegó a llevar durante mucho tiempo: "Yo me iba al aeropuerto con mi mujer y le decía que eligiese el destino que quisiera. ¿Nueva Orleans? Pues para allí que nos íbamos", confesó ante la cara de sorpresa del cocinero y presentador.

El intérprete reconoció que ha salido adelante gracias a compañeros cómo Antonio Resines y a su apoyo económico: "Me he arruinado varias veces, pero hay que tratar de disfrutar, de ser feliz y de hacer feliz a la gente. A mí me gustaría tener amigos, palabra y lealtad", añadió haciendo hincapié a lo importante que han sido sus amigos para él.