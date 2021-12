Tras la muerte de Verónica Forqué, que el pasado lunes 13 de diciembre se quitó la vida en su domicilio de Madrid, se ha puesto el foco en el estado emocional en el que se encontraba durante su participación en 'Masterchef Celebrity'. A las puertas de la final, la actriz decidió abandonar la competición porque, según explicó entre lágrimas, estaba agotada. "Estoy regular, necesito descansar", aseguró.

Beatriz de la Gándara, gran amiga de Forqué, ha explicado en declaraciones a El País que su salida del programa de TVE no fue "ni por depresión ni por tristeza", según le comentó la propia intérprete. "Nos fuimos a comer y me contó que se había ido porque se había infectado de covid. 'Bendita covid que me ha permitido irme del programa', me dijo", ha asegurado la productora de cine.

Sobre este asunto ha hablado también Juanma Castaño, que ha profundizado en los motivos que llevaron a Forqué a salir del talent show de cocina. "Es cierto que no podía más, pero salió por el covid", ha aclarado en una entrevista a 'El món' de RAC1. El presentador de 'El partidazo de COPE' ha explicado que él también terminó contagiándose y que las grabaciones tuvieron que paralizarse durante dos semanas.

"El cansancio que tenía y lo hecha polvo que estaba era porque acabábamos de salir del covid tres personas del programa. Ella, Miki Nadal y yo", ha revelado el ganador de 'Masterchef Celebrity 6': "Volvimos a grabar después de dar negativo y Verónica Forqué dijo que no podía. Estaba hecha polvo por el covid".

Castaño añadía en la entrevista que tuvo que retomar las grabaciones "sin olfato y sin gusto", lo que supone un evidente hándicap al tratarse de un programa de cocina. Al parecer, la productora del programa optó por mantener en secreto esta circunstancia "para no alarmar y por prudencia médica".