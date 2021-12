El éxito de las telenovelas turcas en nuestro país también está trascendido en la carrera profesionales de sus protagonistas. A lo largo de esta semana, la Cámara de Industria y Comercio Hispano-turca premió a Cansu Dere por su amplia trayectoria profesional en series como 'Madre', 'Sila' e 'Infiel', serie con la que Antena 3 se ha consolidado como líder en el prime time del domingo. Aprovechando su visita a España, YOTELE habla con Cansu Dere sobre su papel en 'Infiel', entre otros muchos temas.

-¿Por qué crees que 'Infiel' y las novelas turcas conecta tanto con el público español?

-Está hecha un equipo de grandes profesionales. Tenemos un guión muy bueno y una historia real. Estamos tocando los corazones de muchas partes del mundo porque contamos una historia universal. Es un sentimiento común, global.

-Para una actriz, ¿supone presión que su trabajo triunfe en muchas partes del mundo?

-Ninguna presión. Es algo que me hace sentir orgullosa por lo que estoy haciendo. Eso me hace muy feliz.

-¿Cómo y de qué manera te enteraste que los espectadores españoles veían sus series?

-En mis proyectos anteriores, habíamos tenido mucho éxito en Latinoamérica. Pero, con el trabajo que ha hecho Antena 3, esto ha llegado a un nivel increíble desde el primer capítulo de 'Infiel'.

-Debido al tribunal que hay en Turquía de control de lo moral, no hay escena de besos ni sexuales... Como actriz, ¿te sientes coartadas cuando no puede expresar a nivel físico ciertos sentimientos?

-Es un tema muy largo de contar. La censura limita en cualquier campo. Hay normas que tengo que cumplir por el país en el que estoy viviendo. Obviamente hay limitaciones en nuestro trabajo. Hay normas que tenemos que cumplir por las condiciones del país donde estamos viviendo. No es muy bueno tener tantas limitaciones, pero tenemos que cumplir. Tengo que señalar que la legislación turca pone más limitaciones a los canales en abierto que en los de pago, en los que no hay censura.

-¿Crees que las ficciones turcas van por delante en cuanto temas sociales? ¿Crees que con tu trabajo ayudas a cambiar ciertas cosas de la sociedad?

-Por supuesto. Hay muchas mujeres que están sufriendo una infidelidad en sus vidas reales. La lucha Asya está sirviendo de inspiraciones a muchas mujeres turcas.

-¿Qué era lo que queríais transmitir en una historia como la de 'Infiel'?

-Cuando una mujer sufre una infidelidad, generalmente, se echa la culpa, se siente culpable por esa situación. Nuestro objetivo es demostrar que la culpa no es de las mujeres, y con Asya lo vamos a hacer.

-¿Qué nos puede adelantar de la segunda temporada de 'Infiel'?

-Esta es la pregunta más complicada... Lo único que le puedo decir es que Asya va a tener mariposas en el estómago. No puedo decir más.

-¿Con qué personaje de tu carrera te has sentido más identificada?

-No me gusta identificarme con ninguno. A todos les he dado más que a ellas a mí.

-Estudió arqueología, fue modelo... ¿Qué ocurrió para que decidieses dedicarte al cine y a la televisión?

-La vida es así. Lo que estudié en la universidad lo quiero mucho, pero soy una persona muy abierta a las ofertas adecuadas. En su momento, me ofrecieron un proyecto de ficción y acepté. Antes de ser actriz, también trabajé en publicidad. Ahora soy actriz, pero no sé cómo lo voy a hacer en tres o cuatro años.

-Atresmedia va a realizar la adaptación de 'Madre', telenovela que protagonizaste. ¿Lo sabías?

-No, pero me alegra mucho escuchar esto. Nuestras historias son muy globales que llegan a cualquier parte del mundo.

-¿Esta era tu primera visita a España?

-No. He venido en varias ocasiones, pero de vacaciones. He conozco su cultura, su comida... He estado en varios sitios, pero es mi primera vez en Madrid. He venido por poco tiempo porque tengo que seguir grabando la serie, pero quiero volver.

-¿Te gustaría trabajar en España?

-Sería fantástico hacer una serie. Sería un triunfo más, pero siempre echo un vistazo a los trabajos: me llega el guion, la historia, los valoro y doy mi respuesta. Pero me encantaría trabajar en España.

-¿Conoce series españolas?

-No he seguido ninguna. En cine, conozco a Almodóvar, por ejemplo.

-¿Con quién le gustaría trabajar en España?

-No puedo decir un nombre. Hay mucho pero, por ejemplo, Javier Bardem.