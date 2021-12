El concurso de Pasapalabra va mucho más allá de la pequeña pantalla. Tanto que en el formato que ha dado el éxito definitivo a Antena 3 ya se habla casi más de lo que pasa en Twitter que de lo que se vive en la televisión. Muchos son los usuarios que a lo largo del día comparten sus experiencias con el concurso, lo que les gusta y lo que no en la cuenta oficial del programa. Tanto es así que, obviamente, no pasan ni una. Y el hecho de que cometan una falta de ortografía en las redes sociales no lo tolera nadie.

Tras la inolvidable victoria de Pablo que se llevó más de un millón de euros tras duros enfrentamientos y consiguió enganchar a millones de espectadores y de la victoria de Sofía en un de los duelos más ajustado y emocionantes que se recuerda, el programa decidió darle emoción a sus seguidores rescatando a un concursante que estuvo más de 100 programa luchando por el rosco. Se trata de Orestes. Respecto a su regreso, son muchos lo usuarios que han celebrado esta "repesca" y que cada tarde apoyan al jugador. Pero a este peso pesado del programa le ha salido un espectacular competidor. Se trata de Jaime, que ya ha enviado a Orestes a la silla azul en varias ocasiones. El concursante es bastante querido por el gran público, que celebra con alegría cada una de sus victorias. No obstante, un nuevo 'cambio de look' parece que ha sorprendido a los usuarios de Twitter. Jaime ha aparecido en el programa con barba, cuando habitualmente iba totalmente afeitado. Algo, que ha llamado la atención. "Jaime con barbita esta raro jaja", comentaba una usuaria de la red social del pájaro azul. No obstante, también muchos usuarios han aplaudido su nuevo look. Para bien o para mal, lo que está claro es que Jaime ha recibido un sonado 'zasca' por parte de uno de sus compañeros de equipo. Fernando Romay ha comenzado su intervención en el programa diciendo que él siempre "iba con Orestes". Por su parte ha desvelado que se siente un poco “intimidado”, pero no porque sea una “amenaza”, sino porque lo que para Romay es “un abrazo o una palmada, para el otro es un hematoma, una costilla rota o una hemorragia interna…”. Eso sí, todo ha quedado entre risas, como es habitual en el espacio.