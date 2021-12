Tras la polémica separación de Ainhoa Arteta y Matías Urrea, y con las aguas más calmadas, el militar rompía su silencio hace unos días para confesar que le gustaría tener una conversación con su exmujer. Un tímido acercamiento que ha hecho que muchos apunten a una posible reconciliación en la pareja.

Algo que no descarta Teresa Bueyes, abogada del marine: "No sería la primera vez. Si es su felicidad, ojalá", confiesa, confirmando que Matías se separó enamorado de la soprano y lo "ha pasado muy mal" con la ruptura. "Él me habla con mucho cariño de Ainhoa", asegura, dejando claro que su cliente no engañó económicamente a su entonces mujer y que han puesto estas acusaciones en manos de la justicia.

Como abogada, también hemos preguntado a Teresa por la victoria judicial de Rocío Carrasco frente a Gloria Camila en el asunto de los documentos privados de Rocío Jurado, y sostiene que si la demanda se ha archivado es "porque se ha aportado el documento y no hay más que hacer, Gloria Camila es heredera de su madre y la memoria la protegen los herederos y si Gloria Camila no quiere que salgan esos documentos... porque tengo que decir que no creo que esos documentos dejaran mal a Ortega Cano".

"Rocío Carrasco es una manipuladora y me posiciono a favor de mi amigo David Flores", confiesa, reiterando que se posiciona con él porque "la justicia le ha dado la razón en tres instancias y espero que se la sigan dando contra esta señora y no sigo". Confirmando que ha hablado con el exguardia civil en estos delicados momentos, Teresa desvela que está "afectado y pensando mucho en sus hijos" tras su separación de Olga Moreno. Una ruptura que, según la abogada, no habrá alegrado a la hija de Rocío Jurado porque "los intereses de ella son económicos. Le da igual la vida personal".

Además, Teresa se ha pronunciado sobre el enfado de Alba Carrillo con Mediaset por el 'polideluxe' de su madre.