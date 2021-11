Cristina Pardo volverá a retransmitir las Campanadas de laSexta, pero este año lo hará con una pareja televisiva distinta. La periodista estará acompañada durante la noche del 31 de diciembre por Dani Mateo, que ocupará el puesto que había desempeñado Iñaki López durante los últimos cuatro años.

Este miércoles, durante la conexión de 'Zapeando' con 'Más vale tarde', el vasco bromeó con el motivo que le impide acudir este año a la madrileña Puerta del Sol: "Mucha gente se preguntará por qué. Lo voy a explicar... Hay un número de horas máximo a ocupar en directo en laSexta, establecido por Ferreras, y esa semana lo superábamos".

"Por lo tanto, hemos preferido dar un paso atrás en ese sentido y que un presentador menor ocupe mi puesto en esta ocasión", aseguró ante las risas de Cristina Pardo y del propio Mateo, que reivindicó con ironía su presencia en las tardes del canal.

"Un presentador menor y que casi no está. Es raro que a mí se me cumplan las horas, porque como no salgo casi… Amigos de laSexta, no ha habido suerte en estas Campanadas y juega el suplente. A ver qué tal se da", comentó el también colaborador de ‘El intermedio’.

Dani Mateo y Cristina Pardo se enfrentarán en Nochevieja a otra pareja, la formada por Paz Padilla y Carlos Sobera en los canales Mediaset. Los rivales fuertes de la noche serán Anne Igartiburu y Ana Obregón, que repiten en TVE, y sus compañeros de grupo, Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3.