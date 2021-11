Guerra abierta en el clan Pantoja. Demostrando que no ha mentido cuando contó que el pasado mes de agosto Isa Pantoja le pidió muy alterada que fuese a buscarla a su casa tras una discusión con Asraf, y queriendo dejar claro que siempre se ha preocupado por su hermana, Kiko Rivera ha filtrado al programa 'Sálvame' unos audios de Chabelita, muy nerviosa, pidiéndole ayuda a gritos y muy nerviosa.

Unos mensajes que nuevamente siembran la duda sobre la relación que mantienen la hija de Isabel Pantoja y su prometido y sobre el carácter de Asraf, y que han indignado profundamente a Isa, que este miércoles admitía que nunca se hubiese imaginado que Kiko fuese capaz de traicionar así su confianza, que esta vez se había pasado y que después de esto veía su reconciliación más lejana que nunca.

Unas palabras con las que Asraf, dolido con el DJ, se muestra "totalmente de acuerdo". "Una persona en la que confías y hablas, le cuentas tus cosas y lo utilice para contar mentiras y cosas sin lógica ninguna, pues bueno*", señala, dolido con su 'cuñado', con el que siempre ha tenido muy buena relación.

Defendiendo su relación con Isa, el marroquí afirma que lo importante es que "ella sabe lo que la quiero" y agradece las palabras que su novia le dedicó en el programa, en el que destacó lo bien que está con Asraf y el bien que le ha hecho al equilibrarla y al propiciar su acercamiento a su madre: "Eso es lo importante, ¿no? ¿Eso es una buena persona o una mala persona? Solucionado el tema", ha añadido dejando claro que no es como se ha insinuado en los últimos días.

Por eso, más duro que nunca con Kiko, que "cree que la gente es como él", no duda en sentenciarlo por la filtración de los audios: "Me voy a reservar las cosas pero me parece de muy mala persona. Él sabrá". "Normal que Isa no tenga ganas de hablarle a una persona así. Ya se verá que se hace, pero desde luego no puede acampar a sus anchas así, pero a un niño mimado que le vas a decir", apunta, condiciendo con su novia en que el Dj se merece algún tipo de escarmiento por parte de sus seres queridos, con los que en los últimos tiempos no ha tenido más que desprecios.