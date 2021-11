Según ha asegurado, "una de las responsabilidades de RTVE es defender y proteger el uso correcto de las lenguas del Estado", por lo que advierte de que desde la Corporación pública se toman "muy en serio" esta responsabilidad. "Pido disculpas a las personas que se sintieron ofendidas", ha indicado Bordas, que reitera que desde RTVE lamentan la comisión de errores.

Imitaciones "distendidas"

En cualquier caso, ha dejado claro que el ambiente en el que se produjeron las imitaciones era "distendido" y "en ningún momento pretendían herir los sentimientos gallegos o burlarse de su lengua".

Tal y como ha añadido, 'MasterChef' pretende "entretener transmitiendo valores positivos", evitando al máximo que no haya "polémicas". "Si 'MasterChef' se había desplazado a Galicia era para poner en valor la belleza de esta comunidad, su gastronomía, la bondad de sus gentes y no para resultar aspectos negativos o burlarse de nadie", defiende.

Más mujeres en las tertulias de fútbol

Durante el programa de este domingo de 'RTVE: Responde', también el director de 'Estudio Estadio', Juan Carlos Rivero, ha dado respuesta a quienes echan de menos a mujeres periodistas en las tertulias futboleras del programa deportivo.

"Cuando seleccionamos colaboradores, no tenemos en cuenta que sean hombres o mujeres, sino tener un perfil adecuado para el programa que hacemos", ha dicho Rivero que, no obstante, reconoce como un hecho "objetivo" que haya menos mujeres que hombres en el ámbito del periodismo deportivo. Pero se muestra "convencido" de que "es cuestión de tiempo" que la mujer se vaya incorporando al periodismo de fútbol.

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.