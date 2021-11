Sonsoles Ónega hará doblete próximamente en Telecinco. La cadena ha anunciado que prepara 'Ya son las ocho', la versión vespertina de 'Ya es mediodía', que se emitirá a dicha hora y estará conducido nuevamente por la presentadora. Se trata del enésimo intento del grupo para intentar acabar con el éxito que cosecha 'Pasapalabra' cada tarde en Antena 3. Pero la noticia tiene también otra consecuencia: Sálvame dejará de emitirse en su última franja, la de las ocho a las nueve de la noche, la que se conoce como el "Tomate". Y ya hay fecha para ese fin: será el próximo lunes.

El programa, producido en colaboración con Unicorn Content, se emitirá de lunes a viernes desde las 20:00 horas hasta el inicio de Informativos Telecinco a las 21:00 y abordará tanto asuntos de actualidad como contenidos de su sección ‘Fresh’, siguiendo la estela del formato que se emite al mediodía.

Por el momento no hay más datos sobre cuándo tiene previsto la cadena que comience este nuevo experimento. Lo que sí está claro es que hay uno que va a llegar a su fin: el de adelantar el 'prime time' a las 20:00. La cadena anunció un cambio importante para esta temporada, que se traducía después en una hora extra de gala de 'Secret Story' o en un 'última hora' del reality con Lara Álvarez.

'Ya son las ocho' intentará emular el éxito de su versión original, que poco a poco ha ido creciendo en cuota y ya ronda el 17%. Aunque todavía no ha superado a 'La ruleta de la suerte' (que está en torno al 19% y 20%), sí ha conseguido acercarse y mejorar los datos de 'Informativos Telecinco' a las 15:00. En cambio, por la noche, la distancia con 'Antena 3 Noticias' es abismal, de casi diez puntos, frente a los tres de la edición de sobremesa.

Previamente a 'Ya son las ocho' y a 'Secret Story', Telecinco había probado suerte con los concursos 'Alta tensión' y 'El precio justo', que pasaron a Cuatro debido a que 'Pasapalabra' los doblaba en audiencia. Antes, la cadena había dejado a 'Sálvame' a su suerte con la edición 'tomate', que se emitía de 20:00 a 21:00. Si bien sus primeros meses contaron con buenos datos (alrededor del 14-15%), en los últimos meses el formato estrella de la tarde se desinflaba en su última hora. Actualmente, la cadena sigue emitiendo esta edición los viernes por la tarde.