Alejandra Rubio se ha pronunciado de forma discreta, pero clara, a los ataques que reciben ella misma y Terelu Campos a diario desde 'Sálvame'. En concreto, la hija de la colaboradora ha respondido a Kiko Hernández después de que volviera a opinar sobre la situación familiar.

La nieta de María Teresa Campos aseguró que no le daba importancia a lo que dijese Hernández sobre la relación que tenia con su tía Carmen Borrego: "El momento de parar ya ha sido hace bastante", empezó diciendo aclarando que la guerra debería haber acabado. "No le doy importancia a lo que diga ese señor, como no le doy importancia y me da igual, no voy a contestar a nada de lo que diga", comentaba sobre el habitual rostro de Telecinco.

Poco después, una periodista le preguntaba por la nueva casa de su abuela y la joven aprovechó para lanzar un claro dardo a Kiko: "No creo que esté más, espero que no esté más", le sentenció sobre la posibilidad de que pisara el nuevo hogar de la célebre presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!'.