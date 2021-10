Tras días de especulaciones, Marta Riesco ha roto su silencio. La reportera de 'El programa de Ana Rosa' ha enviado un comunicado que ha leído la propia Ana Rosa Quintana y en el que deja claro que no va a entrar a hablar de su supuesta relación con Antonio David Flores, unos rumores que saltaron tras el anuncio de la posible ruptura del exguardia civil con Olga Moreno.

"Llevo diez años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión. Mi trabajo me avala, mis reportajes, mis exclusivas durante años, y todo esto, lamentablemente, ha quedado en segundo plano estos días", comenzaba el escrito en boca de la presentadora.

La periodista ha lanzado un dardo a 'Sálvame', el programa donde principalmente se ha especulado sobre este supuesto affaire: "Algunos compañeros de profesión han aludido a mí desde un ámbito privado. Quiero recordarles que no soy un personaje público".

Comunicado de Marta Riesco: "Llevo 10 años ejerciendo el periodismo, mi trabajo me avala. No soy un personaje público, no quiero entrar en temas personales. He sufrido gran presión mediática y acoso" #AR25O #YaEsMediodía851 #yoveosálvame #APOYOROCIO25O pic.twitter.com/CsYvKEJyMD — Rafael García López 📱💻📺 (@RafaelGarciaLAF) 25 de octubre de 2021

"No quiero entrar en temas personales. Si entro, me acusarán de lo que digo. Y si no lo hago, me acusarán de que callo. Pero durante estos días he sufrido una gran presión mediática y acoso permanente. Directa o indirectamente, se me está señalando en diferentes medios de comunicación", expresa.

Riesco pone en valor su trayectoria profesional y aprovecha para agradecer al programa, que no ha entrado a mencionarla en todo este asunto: "He trabajado en diferentes medios de televisión y prensa hasta llegar hasta aquí. El sueño de mi vida era trabajar en 'El programa de AR' y lo conseguí. Gracias a Dios tengo el apoyo y el cariño de todos mis compañeros del programa".

"Os pido seguir ejerciendo mi trabajo en libertad y sin presiones", finalizaba la presentadora, que acto seguido daba paso a Riesco. "Pues adelante el trabajo", añadía Ana Rosa. En una conexión desde casa de Kiko Rivera, Riesco volvía a agradecer al programa: "Buenos días, Ana Rosa. Gracias de corazón a ti, al programa y gracias a mis compañeros".