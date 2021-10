Tras bajar por culpa del fútbol la anterior semana, 'Secret Story' subió ayer cerca de 100.000 espectadores y anotó un 17,7% y 1.784.000 espectadores. El dato sería bueno para cualquier formato en estos momentos, pero resulta insuficiente para un reality de Telecinco, sobre todo teniendo en cuenta la poca competencia de la noche. La segunda opción fue La 1 con un pobre 7,4% y 816.000 seguidores para 'Iron man'. Peor todavía están 'Los Hombres de Paco', que ayer se conformaron con un 7% y 810.000 fieles. Por otro lado, la entrevista en el access al presidente Pedro Sánchez reunió a un buen 10,2% y 1.518.000 en laSexta.

PRIME TIME

Telecinco

'Secret story: la casa de los secretos': 1.784.000 y 17,7%

Antena 3

'El Hormiguero': David summers y Javi molina: 2.205.000 y 14,7%

'Los hombres de Paco': 810.000 y 7%

La 1

'Viaje al centro de la tele: grandes éxitos': 988.000 y 6,5%

'Cine': "Iron man": 816.000 y 7,4%

laSexta

'Al rojo vivo: especial entrevista al presidente Pedro Sánchez: 1.518.000 y 10,2%

'El intermedio': 1.141.000 y 7,8%

'El jefe infiltrado': 346.000 y 5,2%

Cuatro

'First dates': 614.000 y 4,5%

'First dates': 1.073.000 y 7,2%

'Horizonte': 609.000 y 7%

La 2

'Grandes diseños de vuelta': 316.000 y 2,2%

'Como nos reímos': 593.000 y 4%

'La matemática del espejo': Candela peña: 477.000 y 4%

LATE NIGHT

Telecinco

'Secret story: La casa de los secretos en directo': 468.000 y 17,7%

La 1

'Españoles en el mundo': 295.000 y 5,3%

'Españoles en el mundo': 139.000 y 4,8%

laSexta

'El jefe infiltrado': 346.000 y 5,2%

Antena 3

'Los hombres de paco' "La mentira": 212.000 y 3,9%

'Cine' "Indiscreción": 70.000 y 3,2%

Cuatro

'El desmarque de cuatro': 74.000 y 2,6%

La 2

'Cine': "Con la pata quebrada": 175.000 y 2,5%

'Conciertos radio 3': 61.000 y 1,6%

'Documenta2': 40.000 y 1,7%

SOBREMESA Y TARDE

Telecinco

'Sálvame limón': 1.337.000 y 12,8%

'Sálvame naranja': 1.414.000 y 16,7%

'Secret story: La casa de los secretos': 1.335.000 y 12,5%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.066.000 y 11,2%

'Tierra amarga': 1.278.000 y 15,2%

'¡Boom!': 958.000 y 12%

'Pasapalabra': 2.249.000 y 21,8%

La 1

'Dos vidas': 612.000 y 6,4%

'Servir y proteger': 595.000 y 6,9%

'El cazador': 675.000 y 8,5%

'España directo': 678.000 y 7,7%

'Aquí la tierra': 1.311.000 y 11,7%

laSexta

'Zapeando': 668.000 y 6,5%

'Mas vale tarde': 521.000 y 6,3%

'laSexta clave': 674.000 y 5,4%

Cuatro

'Todo es mentira': 527.000 y 5%

'Todo es mentira bis': 421.000 y 4,6%

'Cuatro al día': 432.000 y 5,3%

'Cuatro al día a las 20h': 401.000 y 4,1%

La 2

'Saber y ganar': 805.000 y 7,4%

'Grandes documentales': 427.000 y 4,6%

'Documenta2': 205.000 y 2,5%

'Expedición con Steve Backshall': 131.000 y 1,6%

'Atención obras': 58.000 y 0,6%

'La nueva escapada de Gino': 158.000 y 1,4%

MAÑANA

Telecinco

'El programa de Ana Rosa': 564.000 y 20,1%

'Ya es mediodía': 1.255.000 y 16,6%

Antena 3

'Espejo Público': 409.000 y 14,7%

'Cocina abierta de Karlos Arguiñano': 847.000 y 16,4%

'La ruleta de la suerte': 1.600.000 y 19,8%

laSexta

'Aruser@s el humorning': 192.000 y 11,5%

'Aruser@s': 414.000 y 18%

La 1

'La hora de La 1': 230.000 y 9,4%

'Mejor contigo': 217.000 y 5%

'Mejor contigo': 336.000 y 3,7%

Cuatro

'El precio justo': 56.000 y 2,6%

'Alerta Cobra': 74.000 y 3,1%

'Alerta Cobra': 176.000 y 6,9%

'Alerta Cobra': 205.000 y 6,6%

'Alta tensión': 151.000 y 3,4%

'Las noticias de los teloneros': 185.000 y 2,2%

La 2

'Documenta2': 21.000 y 0,8%

'Grandes diseños': 55.000 y 1,9%

'Mañanas de cine': "Gloriosos camaradas": 226.000 y 4,9%

'Turismo rural en el mundo': 177.000 y 2,1%

'Exploradores del sabor': 220.000 y 2%

Ranking

Día

Telecinco 15,7%, Antena 3 14,1%, Autonómicas (FORTA) 8,9%, La 1 7,9%, laSexta 7,8%, Temáticas de pago 7,6%, Cuatro 4,8%, La 2 3%, Autonómicas privadas 0,3%.

Mes

Telecinco 14,3%, Antena 3 13,6%, La 1 9,8%, Temáticas de pago 8,4%, Autonómicas (FORTA) 8,4%, laSexta 6,6%, Cuatro 5%, La 2 2,9%, Autonómicas privadas 0,3%.